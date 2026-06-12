台中梧棲轎車撞路樹釀2死 存活乘客驗出毒品反應

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監視器畫面拍下，黑色轎車在路面上高速失控，猛烈撞擊後整輛車騰空翻覆，現場零件四散一片狼藉，而當時巨大的撞擊聲響嚇壞附近居民，有人隨即趕緊跑出來幫忙。

附近民眾說：「原本車上2人都還會動，噴飛到田的那個沒有動靜，救護車還沒來，救護人員還沒到，我們也不敢亂動。」

附近民眾表示，「煞車（聲音），可能兩台車子在競賽吧，就緊急煞車這樣。」

救難人員動用破壞機具，陸續將受困在車體內的男子救出，11日傍晚6時許，這部轎車行經台中梧棲的中華路一段時，疑似與另外一部轎車競速，但之後卻失控，衝向路樹及路邊停放的車輛，造成駕駛許姓男子及一名陳姓乘客，當場失去生命跡象，送醫宣告不治，而車上另一名陳姓乘客意識清楚，但唾液快篩卻被驗出毒品陽性反應，警方也在車內搜出疑似K他命的白色粉末。

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台中清水警分局安寧派出所所長楊義楓說明，「一名男子駕駛自小客車，沿中華路北往南方向行駛，因不明原因失控後撞擊路邊車輛後翻車，本案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。」

警方表示，後續將請檢方相驗，確認許姓男子是否涉及毒駕。而彰化在4日發生埔鹽分駐所陳姓所長遭到毒駕的施姓男子衝撞受傷，彰化地院裁定施姓男子無保請回，引發外界議論。彰化地院12日上午重開羈押庭，彰化市長林世賢也來到彰化地院前聲援。

彰化市長林世賢表示，「已經危害執行公權力的員警，造成重大傷害，所以他不應該再被無保請回。」

台中高分院在審酌彰化地院裁定後，認為確實有不當之處，撤銷並發回更裁。而彰化地院重開羈押庭後，裁定將這名涉嫌毒駕撞警的施姓男子准予預防性羈押。家屬表示，尊重這樣的結果。

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