台中梧棲金天宮動土典禮 盼成地方信仰中心

記者陳金龍／台中報導

台中梧棲金天宮主祀的天上聖母三媽娘娘，在民間宗教信仰和社會發展中具有重要的地位和作用。「媽祖」的信仰作為台灣民間信仰中最流行的宗教之一，不僅具有深厚的歷史和文化價值，還能夠為地區帶來經濟的效益、成為社會的安定和精神的寄託。

台中梧棲金天宮四日舉行動土典禮，為新廟建設正式揭開序幕，浩天宮管理委員會主任委員王經綻、霧峰南天宮董事長李百倉、清水代巡宮執行長蔡志忠及地方民代均到場觀禮。（記者陳金龍攝）

廟方指出，感恩所有長年護持梧棲金天宮、發心捐助廟地十方善信大德，因為大家的共同努力，三媽娘娘的慈悲道場，才能啟建動土，廣度有情，庇佑眾生。

金天宮動土大典，不只是一項工程的啟動，更象徵 二十三年信仰的累積、願力的實現、眾人齊心的圓滿成就。廟方感恩所有長年護持梧棲金天宮、發心捐助廟地十方善信大德，因為大家的共同努力，三媽娘娘的慈悲道場，才能啟建動土，廣度有情，庇佑眾生。

此次動土典禮也結合民間習俗，廟方特別準備「金鏟子」作為結緣品贈予信眾。金鏟子在傳統文化中，不僅有「招財進寶」的寓意，也象徵「求子助孕」，吸引許多民眾到場，共同見證這歷史性的一刻，也為地方社區注入新的信仰能量。