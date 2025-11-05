台中梧棲非洲豬瘟案場環境採檢 結果預計明天出爐

非洲豬瘟中央災害應變中心於農業部防檢署召開記者會，農業部長陳駿季(中)等人說明疫情最新情況。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟，台中市政府經2次清消，案場仍檢出陽性，中央請國防部協助清消，待地面乾燥之際，台中市動保處人員卻在1日擅闖清消，導致原定3日採檢延遲，非洲豬瘟中央災害應變中心今天(5日)說，已在今天上午10時採檢，結果預計明天出爐。

依世界動物衛生組織(WOAH)規定，要重返非疫區，須自最後一例疫情發生後3個月都無案例，也須飼養哨兵豬，確定場內無病毒，梧棲養豬場經中市府二度清消，環境仍檢出陽性，中央協請專家和國防部的化學兵協助，發現場內留有厚達10公分的豬糞與多項雜物，強力清潔、消毒達24小時，卻有台中市動保處人員1日擅闖案場清消，導致無法採檢，獸醫所所長鄧明中說，場地檢視已乾燥，並於今天上午10時完成採檢，檢體則於下午2時送抵獸醫所，預計明天結果才會出爐。

農業部長陳駿季則說，目前國內其他養豬場都沒有異狀，但仍不會鬆懈防疫，會持續監控，等到確保一切都沒有問題後，才會再遞案向WOAH申請重返非疫區，強調不會僅等3個月期限屆滿就申請。

隨明天中午12時起恢復活豬運輸，7日0時起恢復拍賣、屠宰與屠體運輸，陳駿季說，可能有很多民眾或媒體想去養豬場、屠宰場、肉品市場採訪或看熱鬧，但請切勿進入養豬場，因病毒容易隨著人體的衣物、車輛等傳播，屠宰場與肉品拍賣市場禁止無關人士禁入，以避免疫情復燃，若媒體需要相關畫面影像，屆時會由應變中心統一提供。

