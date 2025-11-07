台中梧棲養豬場仍驗出非洲豬瘟DNA 農業部：案例場不應再復養

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

台中梧棲一處養豬場日前爆出非洲豬瘟疫情，引發全國養豬產業高度緊張。農業部長陳駿季昨（6）日表示，案場經國軍化學兵進行環境清消後，最新採檢結果仍在3處驗出「病毒核酸DNA反應」。目前尚待進一步確認，究竟是具傳染力的活性病毒，或是已失去感染能力的病毒殘留。

農業部長陳駿季昨（6）日表示，案場經國軍化學兵進行環境清消後，最新採檢結果仍在3處驗出「病毒核酸DNA反應」。（圖／農業部）

陳駿季指出，下一步由獸醫研究所進行病毒分離，以判斷是否仍具傳染風險。他強調，台中市政府需持續加強清消與封鎖控管，並調度警力嚴格監控現場，直到採檢呈現「完全陰性」為止。

他也明確表示，經專家會議討論後，一致認為該案場「不適合再繼續養豬」。但由於畜牧場登記屬地方權責，農業部將把專家意見正式函送台中市政府，由地方決議是否註銷或禁止復養。

值得注意的是，全台活豬運輸與屠宰作業已於今中午12時起陸續恢復，將於今（7）日凌晨全面回到正常程序。陳駿季強調，疫情目前鎖定在單一案場，「全國其他養豬場三輪清查均為乾淨」，因此不影響整體豬肉供應與食品安全。



