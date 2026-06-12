台中梧棲黑車疑「毒駕競速」失控翻覆！釀2死1傷 車內搜出K他命

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台中梧棲11日晚間發生死亡車禍，一輛黑色轎車疑似競速失控翻覆，釀成2死1傷，警方在車內查獲疑似K他命。（圖／翻攝畫面）

台中市梧棲區中華路11日晚間6時40分許發生一起死亡車禍，一輛黑色轎車疑似高速行駛失控翻覆，造成車內3名年輕男子2死1傷。警方事後在車內查獲疑似K他命毒品，並發現事故前疑有競速情形。

警方調查，該輛黑色轎車行經中華路一段時，疑因車速過快失控，自撞路旁停放車輛及路樹後，整輛車180度翻覆。事故造成29歲許姓駕駛被拋飛車外，另有2名19歲陳姓乘客受困車內。其中，許男及其中一名陳姓乘客送醫後傷重不治，另一名陳男則四肢擦挫傷、意識清楚。

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警方調閱周邊監視器發現，事故發生前，該黑色轎車疑與另一輛黑車在道路上高速行駛，疑似涉及競速行為，過程中還傳出刺耳煞車聲。目前警方已掌握另一輛車車主身分，將依法通知到案說明。

警方在車內發現裝有白色粉末的夾鏈袋，經初步檢驗呈現K他命陽性反應，倖存的19歲陳男接受唾液毒品快篩後，同樣呈陽性。

至於死亡的許姓駕駛是否涉及毒駕，後續將依法報請檢察官相驗，進一步釐清。

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