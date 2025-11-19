台中梧棲「先喝道」招牌遭吹垮！網友笑評：先砸到、喝不到

台中梧棲區飲料店招牌被強風吹垮。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 入秋最強東北季風報到，台中市昨日晚間氣溫陡降至17度，同時海線東北季風強勁，梧棲區文化路一間飲料店兩個招牌都被吹垮，所幸未波及人車，由於飲料店名是「先喝道」，網友幽默回應原來是「先砸到」。

清水警方指出，昨日晚間梧棲區一間飲料店招牌遭強風吹落，發生巨大聲響，所幸未波及人車，由於梧棲文化路多為餐飲小吃店，又正好為用餐時段，往來車輛及行人眾多，員警到場立即擺放交通錐警戒，並及時疏導交通。

許多網友在社群平台分享「先喝道」招牌遭吹垮的照片，並引來許多網友創意留言「先砸到」、「先喝道變成喝不到」、「這家還開不到一年，其他家招牌吹了十幾年都沒事」。

清水警方呼籲，近期海線東北季風強勁，尤其梧棲經常處於強風特報區域，民眾身處戶外請留意路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落，開啟車門也要注意，以防止意外發生。

