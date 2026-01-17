台中梧棲「57蘿蔔日」熱鬧登場
【記者陳世長台中報導】為迎接農曆新年到來，並推廣在地農業文化，台中市政府農業局輔導梧棲區農會於（17）日上午在梧棲龍安宮及北方農田舉辦「57蘿蔔日-2026農趣拔蘿蔔活動」，期望透過活動讓參與的民眾將「農業」、「飲食」與「環境教育」連結，動手體驗農事，享受農田樂趣，讓民眾接近土地、體會農民耕作的辛苦，進而提高農產業的認同及參與感。
農業局表示，蘿蔔盛產期在每年11月至翌年2-3月，雖然一年四季都吃的到，但冬季蘿蔔正好吃，且全株都可食用，今日邀請親子家庭及一般民眾走進田間，透過親手拔蘿蔔的方式，實際體驗農作物採收的過程，深化民眾對農產業的認同與參與感，同時感受農村田園的樂趣與農民務農的辛勞。
農業局說明，這次活動透過寓教於樂的方式，讓參與民眾親近大自然，在拔蘿蔔的過程中認識在地、當季農產品，了解食材從產地到餐桌的歷程，進一步拉近消費者與產地之間的距離，落實食農教育精神。活動所使用的蘿蔔皆由農會規劃種植，提供民眾安心體驗採收樂趣，並藉由參與者於社群媒體的分享與宣傳，擴大地方農業與農產品的曝光度，發揮產業推廣效益。
活動當天同步規劃「農趣市集」，邀請在地青農設攤展售新鮮農產品與加工品，促進農產品行銷，提升消費量，進而帶動地方農業發展，增加農民收益，營造熱鬧溫馨的農村年節氛圍。
今日活動，立法委員楊瓊瓔、農業局農會輔導休閒農業科長黃育珍、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會常務監事蔡全義、總幹事吳柏慧、梧棲區各里長、社區發展協會委員皆出席。
其他人也在看
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 7 小時前 ・ 31
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 46
誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢
社會中心／黃恩琳、陳奎宏 新北報導竟然有誦經師父拿走亡者的東西！事發在新北市板橋區，死者家屬發現東西不見了，一調監視器，竟然是誦經師父順手牽羊，這讓家屬氣炸了。民俗專家則說，如果偷走亡者的東西，等於跟亡魂有了連結，對運勢來說，恐怕不好。誦經師父在葬儀社的會館內，左右張望，下一秒，手朝著供桌上伸過去，摸走喪家的物品，死者家屬發現後，氣的把畫面PO上網，直呼「原來師父也會偷亡者的東西喔，走一走就這樣帶走，還看監視器，要不要臉，一票網友直呼太誇張！誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）到底是不是順手牽羊，不得而知，警局也還沒有接獲報案，不過對於家屬而言，親人過世已經很難過了，還要面對東西不見，而且拿走的人還是誦經師父。葬儀社人員則說，亡者東西被偷也曾發生過，但以民俗角度來看，這樣恐怕會招來霉運。民俗專家張旭初表示，不能用偷的，你用偷的話，他的靈魂一樣會跟隨你，那跟隨你的話，可能運氣會越來越不好，要拿回去還啊，不然的話可能要包個紅包還給人家等等的。誦經師父拿走亡者供品澄清「以為是館內打火機」（圖／民視新聞）民宿專家解釋，拿喪家的東西，本來就容易招來厄運，如果剛好又犯太歲，運勢恐怕直直落。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。原文出處：誦經師父疑偷亡者供品 民俗專家：恐影響未來運勢 更多民視新聞報導女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪張文沉迷越南屠夫分屍片！父罵「廢材」斷聯2年北高警局長分由林炎田、趙瑞華接掌 139名高階警官人事異動民視影音 ・ 15 小時前 ・ 8
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 1 天前 ・ 4
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
道士「摸靈桌」動作惹議 家屬懷疑偷亡者物品｜#鏡新聞
日前有家屬在社群平台發文，提到在靈堂辦喪事期間，監視器拍下畫面，疑似有頌經的道士，摸走亡者的物品，引發網友議論。而轄區警方在得知消息後，趕到現場關心，好在事後經確認是烏龍一場，原來道士不小心將「加熱菸主機」誤認「打火機」，才會拿錯，也在當天就歸還喪家。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命
新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026角板山行館梅花季 賞梅、品美食、體驗原民文化
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市副市長王明鉅今（17）日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
快訊／主播林宸佑「馬德」疑涉《國安法》遭羈押禁見！電視台發聲了
中天新聞當家主播林宸佑今（17）日驚傳因涉及《國安法》，遭高雄橋頭地檢署登門搜索，並裁定羈押禁見，事件火速延燒！對此，中天新聞稍早發出最新聲明，強調對案情毫無所悉。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 4
紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
電視台主播「現金換情報」！橋檢說法曝：拉攏軍人提供機密給大陸人士
知名電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，檢方表示，林男以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林男與5名現役、退役軍人獲准。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問"可以踢你嗎?"被制止
社會中心／周秉瑜 桃園報導桃園中壢發生老翁尾隨學生事件。當時是放學時間，許多國中生聚集在校園旁超商，突然一名老翁現身盯著學生看，還脫口「可以踢你嗎」？所幸店員出面喝止，老翁才逃離現場，學校隨後報警並啟動輔導機制，事發後警方也找到老翁了解情況。放學時間，一群國中生到校園旁超商逗留，本來一切正常，但突然出現一名黑色衣服的阿伯，透過超商櫥窗緊盯裡面學生。聲源：當事國中家長會長：「學生當時都是驚嚇啦，有些人在（便利商店）裡面看書，有些人在裡面購買食品，突然就發現有一個怪老伯，在外面一直盯著他們，就是有一些不禮貌的行為。」這起校園周邊尾隨事件發生在桃園中壢，一名68歲石姓男子15號近下午5點時在一間超商附近出沒，還一度問國中生可以踢你嗎？讓學生當場嚇傻。多虧當時超商店員，出面喝斥。老翁透過超商玻璃窺探國中學生。（圖／民視新聞）當事國中家長會長：「我有親自跟這個店員道謝，大人帶著（學生）他們一起，做這些處置我是覺得，這些狀況是不錯的。」當事國中學務主任：「阿伯有來去跟他們做攀談，又有疑似騷擾的情況，讓他們覺得不是很舒服這樣，生教組長有先安撫一下學生情緒，學生先（待）在學校，我們也有連繫他的家長，也有家長來把學生接回去。」校方重回現場，阿伯早已不見人影，當下確保學生安全回家並啟動輔導機制，與派出所保持密切聯繫，家長會也po文，說明事發過程，也呼籲家長提醒孩子，要提高警覺。中壢警分局自強派出所巡佐說明當時情況。（圖／民視新聞）中壢警分局自強派出所巡佐林家鋐：「（校方）請警方，於放學時間加強巡邏，警方獲報後不敢大意，隨即調閱周遭監視器，目前未發生學生遭不當侵害情形。」警方事後找到石姓男子，是名失智症患者，至於為何尾隨學生，嚇學生，還要了解。但幸好學生都平安無事，警方也會針對學生上下學動線加強巡邏。原文出處：阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問「可以踢你嗎？」被制止 更多民視新聞報導獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言