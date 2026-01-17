台中梧棲「57蘿蔔日」熱鬧登場

【記者陳世長台中報導】為迎接農曆新年到來，並推廣在地農業文化，台中市政府農業局輔導梧棲區農會於（17）日上午在梧棲龍安宮及北方農田舉辦「57蘿蔔日-2026農趣拔蘿蔔活動」，期望透過活動讓參與的民眾將「農業」、「飲食」與「環境教育」連結，動手體驗農事，享受農田樂趣，讓民眾接近土地、體會農民耕作的辛苦，進而提高農產業的認同及參與感。





農業局表示，蘿蔔盛產期在每年11月至翌年2-3月，雖然一年四季都吃的到，但冬季蘿蔔正好吃，且全株都可食用，今日邀請親子家庭及一般民眾走進田間，透過親手拔蘿蔔的方式，實際體驗農作物採收的過程，深化民眾對農產業的認同與參與感，同時感受農村田園的樂趣與農民務農的辛勞。



農業局說明，這次活動透過寓教於樂的方式，讓參與民眾親近大自然，在拔蘿蔔的過程中認識在地、當季農產品，了解食材從產地到餐桌的歷程，進一步拉近消費者與產地之間的距離，落實食農教育精神。活動所使用的蘿蔔皆由農會規劃種植，提供民眾安心體驗採收樂趣，並藉由參與者於社群媒體的分享與宣傳，擴大地方農業與農產品的曝光度，發揮產業推廣效益。



活動當天同步規劃「農趣市集」，邀請在地青農設攤展售新鮮農產品與加工品，促進農產品行銷，提升消費量，進而帶動地方農業發展，增加農民收益，營造熱鬧溫馨的農村年節氛圍。



今日活動，立法委員楊瓊瓔、農業局農會輔導休閒農業科長黃育珍、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會常務監事蔡全義、總幹事吳柏慧、梧棲區各里長、社區發展協會委員皆出席。