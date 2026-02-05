台中梨山衛生所設復健服務 居民就醫免奔波10小時

（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市和平區梨山衛生所本僅提供緊急醫療，居民下山復健來回需耗時10小時，市府設置復健站，服務已逾1.7萬人次。市長盧秀燕今天鞠躬感謝醫護人員，常年守護偏鄉居民健康。

盧秀燕啟動和平專案，率隊前往海拔2000公尺以上的梨山地區，今天訪視德基派出所及梨山衛生所。她表示，和平區幅員遼闊，是台中最偏遠的行政區，也宣布今天完成任內達成「訪視12處派出所」的目標。

盧秀燕提到，梨山衛生所是全國海拔最高的服務站，梨山地區唯一醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務。因聯外交通不便，衛生所肩負當地居民及遊客緊急醫療與衛生保健的重任，醫護人員平日都住宿在衛生所。

梨山衛生所醫生巴睿‧卡納‧喀勒芳安分享，梨山居民多是泰雅族，看待生命方式與平地人不同，比較會忍耐，有人車禍骨折因覺得會自己痊癒未就醫，常見都是受傷2、3天後才來就醫。

他說，自己是原民子弟，對原鄉文化有敏感度，能同理居民需求，減少醫病衝突。雖梨山衛生所距離台東的家鄉有段距離，地方有需要、自己可貢獻，很有意義。

衛生局文字補充說明，市府設置復健站已服務逾1.7萬人次。衛生所建物老舊，影響醫療品質，市府向中央爭取以及自籌經費，投入新台幣1000萬元逐年進行修繕，去年已完工廳舍破損修整與防水工程，提供舒適醫療環境。

德基派出所長余國偉表示，轄區內有德基電廠、德基管制站等重要基礎設施，因道路條件不佳，以交通事故防制為重點，也提供緊急物資存放點，執行護農巡邏。遇地震、颱風導致道路中斷，員警也協助救護傷患、鋸樹搶通道路。（編輯：李淑華）1150205