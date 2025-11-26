台中棒球狼教練侵犯32童 二審維持464年刑期判決

台中市某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻32名男學童多達90次，一審重判464年日前遭延押，全案今（26）日二審宣判，高院認為一審量刑適當，駁回上訴維持原判。

台中高分院。（圖／資料畫面）

回顧此案，松志彬過去就有猥褻3名男童前科遭判刑2年緩刑5年，未料他2018年至2024年在台中某國小任職棒球隊教練期間再度犯案，對32名小球員多次性侵猥褻，還拍下犯案過程不雅影片，直到去年10月家長投訴他的惡行才又被揭發，共計32名學童受害，次數高達90次。

台中地檢今年3月依對未滿14歲少年為強制猥褻、強制性交等罪名起訴並求重其刑，台中地院審理一審依涉案90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，合計刑期高達464年，合併執行36年，台中市府社會局今年4月依據《兒福法》公告其姓名。

台中高分院11月8日裁定延押認松志彬2月，全案今（26）日審結宣判，法官認為一審認定事實清楚量刑適當，駁回上訴維持原判決。

