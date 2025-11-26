台中棒球狼教練侵犯41童 二審維持90罪判464年

台中一所國小棒球隊教練去年被踢爆對41名學童伸出狼爪，逼迫拍攝不雅影片，遭檢方痛批「嚴重敗壞師德」，一審法院依強制性交等90罪判刑超過464年，教練不服上訴。台中高分院26日二審宣判，認事實清楚量刑適當，維持原判。不過依照台灣法律，數罪併罰最高年限就是30年，讓受害家屬無法接受。

教練喊量刑過重上訴遭駁回 高分院：量刑適當

這名教練遭控過去利用外地比賽機會，7年內侵害41名學童，犯行高達90次，拍下至少34段不雅畫面。

廣告 廣告

今年7月一審法官審結，判處該名教練對未滿14歲男子強制性交共7罪、各判7年10月，強制猥褻罪共46罪、各判3年6月，對兒童乘機猥褻罪共3罪、各判1年6月，違反少年意願製造性影像罪共34罪，各判7年2月至8年6月，判決刑期464年，尚未定合併執行期。

而教練認為量刑過重提起上訴，高分院二審認為量刑適當，維持一審判決，全案仍可上訴。

數罪併罰最多刑期30年 受害學童家長：該判死刑

受害幼童的家屬聽到判決消息，氣憤表示判刑太輕。一名家長表示，「我只希望他被判重刑，甚至死刑都應該。不要只有（關）30、25年就出來，如果他手上還有（不雅影像）證據，威脅受害學童家庭、工作，那怎麼辦？」

家長哀痛控訴，孩子因此變得沒辦法信任他人，不太表達自己的意見。目前仍有被害人不願意和解，對於教練惡行無法接受。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台中／潘欣宜、王英章 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

台中棒球教練性侵猥褻多童 涉犯90罪一審結果出爐

台中棒球教練涉侵犯41童、犯案90次！ 2校長6主管遭懲處

輸球檢討！ 棒球教練毆2學生「其中1人腦震盪」