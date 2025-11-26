台中棒球隊教練伸狼爪6年性侵41男童 涉犯90罪二審駁回 刑期逾464年

記者潘靚緯／台中報導

受害男童母親透過議員，指控松姓棒球教練對涉嫌對男童性侵猥褻，二審維持原判，刑期合計超過464年。（圖／資料照）

台中某國小棒球隊的松姓教練，以「不讓你上場」威逼學童就範，涉嫌對41名學童性侵猥褻高達90次，其中年紀最小的受害者只有4歲，教練甚至還拍攝至少34段不雅影片，成為鐵證。台中高分院今(26)日二審判決，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回被告松姓教練上訴，維持一審對其90項犯行的原判決，刑期加總逾464年。

判決書中指出，松姓男子從2018年到2024年10月為止，擔任某國小棒球隊教練，7年來濫用學童信任伸出狼爪，犯案地點涵蓋學校、教練車上、比賽時的住宿飯店等14處，其中還包括一名學童的住家，多次利用到外地比賽、交流或訓練的機會犯案。檢方在教練的手機內查獲大量猥褻照片及34段不雅影片，連年僅4歲的男童也受害，總共有41名學童受害，合計被侵犯高達90次，拍攝34部不雅影像。

有受害學童的母親，去年在議員陪同下出面控訴，孩子被松男訓練2年，教練平時對家長態度很好，帶孩子出門比賽，家長不一定會隨隊，即使隨隊也是跟教練、孩子分房睡，完全不知道教練的獸行，孩子因擔心反抗會無法上場比賽，選擇隱忍不敢說，直到家長接獲警方來電才知道孩子遭受侵犯。

台中地院今年7月，依7個「對未滿14歲男子強制性交罪」，判決松男各處7年10月徒刑；46個強制猥褻罪各處3年6月徒刑；3個對兒童乘機猥褻罪各處1年6月徒刑；34個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑7年2月至8年6月，松男被判的刑期加總逾464年，台中高分院二審今審結宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

台中高分案指出，松男上訴時表示，他的成長過程也常遭到性侵及猥褻，可能影響其對性行為的正常認知，但未送醫療院所鑑定。審酌松男所述過往遭受性侵害等情縱使屬實，亦僅屬對性行為之觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後尚不足以動搖原審所為量刑判斷。

松男上訴時雖稱願與被害人等和解，惟多名被害人已於原審表示不願與被告和解，其餘被害人經本院電話詢問或移付調解後，亦均表示不願與被告調解，自無從為有利於被告之認定，因此視松男上訴為無理由，應予駁回。

