台中棒球隊教練性侵41學童 認為量刑過重提上訴二審遭駁回

台中市議員江和樹（右）去年陪同被害學童母親開記者會爆料本案。（記者孫義方攝）

台中擔任多所國小棒球隊的松姓教練，涉嫌對四十一名學童性侵猥褻高達九十次，並拍下至少三十四段不雅影片，松男認為一審量刑過重提起上訴，台中高分院二十六日宣判，認為一審認定事實清楚、量刑適當，駁回松男上訴，維持一審判決，松被判的刑期加總逾四百六十四年。

台中高分院說，松男上訴意旨以其成長過程迭遭性侵及猥褻，可能影響其對性行為的正常認知，原審未就此部分送醫療院所鑑定，顯有未當，指摘一審判決不當。但高分院審理時詢問有何證據提出或聲請調查時，松男及律師均稱沒有，且其上訴理由狀亦表明對一審認定的犯罪事實及論罪均不爭執。高分院審酌松男所述過往遭受性侵害等縱使屬實，亦僅屬對性行為之觀念有無偏差，是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後尚不足以動搖一審所為量刑判斷。

廣告 廣告

松男上訴意旨雖稱願與被害人等和解，但是多名被害人已於一審表示不願與被告和解，其餘被害人經高分院電話詢問或移付調解後，亦均表示不願與松男調解，自無從為有利於松男的認定。因此被告上訴為無理由，應予駁回。

判決書說，松男自民國一０七年至一一三年十月為止，擔任國小棒球隊教練，七年間濫用學童信任伸出狼爪，總共有四十一名學童受害、合計被侵犯九十次，其中還拍攝三十四部性影像，犯罪地點包括國小宿舍、路邊、高中宿舍浴室、澎湖民宿、台東飯店、教練車上、棒球教室、棒球隊休息室、球隊貨櫃屋、棒球教室浴室、高雄商旅、學童住家等十四處，其中多次是利用到外地比賽、交流或訓練時犯案。

有受害學童的媽媽去年在民代陪同下出面控訴，孩子被松男訓練兩年，教練平時對家長態度很好，比賽期間教練帶孩子出門，家長不一定會隨隊，即使隨隊也是和教練、孩子分房睡，完全不知道教練對孩子的獸行，孩子也不敢說，她直到接獲警方來電才知道孩子受害。

台中地院今年七月依七個「對未滿十四歲男子強制性交罪」，將他各處七年十月徒刑；四十六個強制猥褻罪各處三年六月徒刑；三個對兒童乘機猥褻罪各處一年六月徒刑；三十四個「違反少年意願製造性影像罪」各判刑七年二月至八年六月，松男被判的刑期加總逾四百六十四年，松男認為一審量刑過重提起上訴，台中高分院二十六日駁回上訴，維持一審判決。