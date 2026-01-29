台中業者隱匿禽流感"雞屍偷丟苗栗" 最重裁罰100萬元

中部中心報導

台中市豐原區，一處蛋雞場，確診禽流感，賴清德總統，今天（29日）到台中跑行程時表示，地方如果有需要，中央政府一定義不容辭協助！調查發現，業者不但隱匿通報，還自行掩埋病死雞，雞屍甚至偷丟到苗栗，苗栗縣長鍾東錦震怒，要求給予最嚴厲懲罰，台中市長盧秀燕也回應，將裁罰業者最重罰，一百萬元！





台中業者隱匿禽流感「雞屍偷丟苗栗」 盧秀燕：最重裁罰100萬元

禽流感蛋雞疫情影響台中苗栗。

防護衣從頭到腳，全都包緊緊，防疫務求滴水不漏！29日上午，完成全場撲殺5300多隻，雞屍被運出來，送到化製場所！台中市去年爆發非洲豬瘟，豐原現在傳出禽流感疫情，賴清德總統，強調只要地方遇到困難，中央政府一定會站在第一線給予協助！

禽流感蛋雞疫情影響台中苗栗。市府已經成立前進指揮所，調查發現，在1/10，場內雞隻就出現禽流感症狀，到26日為止，死亡雞隻已超過1700隻，直到27日，台中市動保處開立移動管制書，並且採樣化驗，28日上午，確認感染了禽流感！業者不但隱匿不報，造成10多天的空窗期，還自行掩埋斃死雞，沒送到化製廠處理！

台中撲殺，苗栗開挖，後龍外埔里王爺宮大排，在26日發現大量雞屍，經過追查，週邊土地的地主，他與豐原雞場的業者是朋友，借地埋死雞，苗栗縣長鍾東錦怒斥，29日下午，農業處要開挖土地，地主竟然一度拒绝配合！鍾東錦也認為，台中市政府，應該要做出最嚴厲的懲處，像業者這麼沒有公德心，造成社會恐慌很不應該！

另外，衛生局持續追流向，從元旦開始到案發，總共有7125台斤的蛋，已經流入台北、苗栗、台中等，11處販售點，衛生局已經通知問題蛋全數下架，並受理退費，確認已無案場蛋品在市面流通販售!

原文出處：台中業者隱匿禽流感「雞屍偷丟苗栗」 盧秀燕：最重裁罰100萬元

