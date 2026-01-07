台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害

社會中心／徐詩詠報導

台中榮總日前傳出重大醜聞，有爆料者指出，該院醫師讓無照醫材廠商進手術房內動刀，且事先完全沒經過患者同意，誇張的是此情況已經長達3年，受害患者達180人。過程中，本該執刀的醫師在一旁納涼讓無照商操刀，還對患者說「會痛要講」。





根據《CTWAMT》報導，過去被視為醫學系中難度最高的神經外科，在台中榮總卻傳出醫療醜聞。該院神經內科主任鄭文郁、楊孟寅與醫師廖致翔，在進行脊椎內視鏡微創手術時（針對骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎滑脫等病症），在沒經過病人同意下，在對方麻醉後讓無照醫材廠商代為執行。其中，楊孟寅在刀房內不僅在旁納涼觀看，還對患者說「會痛要講」。

台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫師納涼喊「會痛要講」受害者破180人

有爆料者控訴，稱台中榮總多名神經外科醫師，讓無照廠商代為執刀。（示意圖，非當事醫師／台中榮總提供）





知情人士指出，該名無照廠商進出刀房已經行之有年，綽號「小老鼠」，宛如台中榮總神外的隱形地下指定「主刀醫師」。該人士續指，過去醫材廠商進入手術房內並非特例，由於現代醫學進步速度快，醫材更換速度往往來不及讓醫護人員熟練安裝，因此廠商會利用自身專業，進入手術房內協助器材組裝，但須限於無菌區之外，且僅能口頭指導，不能進入無菌區內，遑論直接手術執刀。

知情人士指出，無照廠商代為執刀為脊椎內視鏡微創手術且行之有年，受害患者恐達180人。（示意圖，非當事患者資訊／台中榮總提供）









綜觀醫學中心之規範，臺大醫院、台北榮民醫院、林口長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院與台中榮總，僅有台中榮總「允許廠商上手術台」。知情人士推算，上述3人此舉已經長達3年，已該手術每月平均至少會開到5到10台刀來計，受害人數恐達180人。





