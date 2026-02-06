台中榮總兩醫師涉讓廠商執行手術 各100萬元交保
台中榮總今天（6日）表示，經調查最新影片，確認有兩名醫師違法讓廠商執行手術，已決議停止兩人業務。台中地檢署表示，涉案的兩名醫師昨天凌晨經複訊後，依違反醫師法聲押。台中地院下午裁定，2名醫師各以新台幣100萬元交保。
台灣台中地方法院今天經召開羈押庭審理後，下午裁定醫師楊孟寅及鄭文郁各以新台幣100萬元交保併限制住居、出境出海，另外陳姓醫材商以50萬元交保併限制住居、出境出海。檢察官得知結果後，當庭提出抗告。
台中榮民總醫院今天發布新聞稿表示，經院方5日調查最新流出民國112年間，拍攝案件相關較完整影片，證實醫師楊孟寅及鄭文郁兩人，確實有違法讓廠商進入禁區執行手術。
院方表示，今天上午經召開臨時院部會議，決議停止兩名醫師手術業務，並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。
院方提到，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關台中市政府衛生局及衛生福利部指導，已加強手術室管理SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。
台中地方檢察署今天表示，檢方昨天前往中榮、醫師住所搜索，並帶回涉案的楊姓等兩名醫師，複訊後依違反醫師法罪嫌向法院聲請羈押兩名醫師及陳姓醫材商。
（責任主編：莊儱宇）
