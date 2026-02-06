台中榮總2醫師涉讓廠商執行手術 遭停止手術業務、檢方聲押
台中榮總今天（6日）表示，經調查最新影片，確認有2名醫師違法讓廠商執行手術，已決議停止2人業務。台中地檢署表示，涉案2名醫師昨天凌晨經複訊後，依違反醫師法聲押。台中地方法院今天上午召開羈押庭審理。
台中榮民總醫院今天發布新聞稿表示，經院方5日調查最新流出民國112年間，拍攝案件相關較完整影片，證實醫師楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術。
院方表示，今天上午經召開臨時院部會議，決議停止2名醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。
院方提到，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關台中市政府衛生局及衛生福利部指導，已加強手術室管理SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。
台中地方檢察署今天表示，檢方昨天前往中榮、醫師住所搜索，並帶回涉案的楊姓等2名醫師，複訊後依違反醫師法罪嫌向法院聲請羈押。
