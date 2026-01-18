台中榮總再爆放任無照廠商執刀 院方緊急做出4決議！3醫停止手術

台中榮總神經外科3名醫師爆出放任無照醫材廠商上桌執刀。（圖／黃耀徵攝）

台中榮總神經外科3名醫師爆出放任無照醫材廠商上桌執刀，自己則在一旁納涼觀看，時間長達3年以上，粗估至少有180名患者在不知情的情況下被更換主刀醫師。對此，台中榮總今天（18日）召開緊急會議，裁決3名涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任免兼主管職，涉案廠商嚴格禁止再進入手術室。

台中榮總今天發布新聞稿表示，有關媒體報導本院涉容留非醫事人員執行手術一案。因媒體於1月16日報導2023年7月手術新影片事證，本院今天下午召開緊急院部會議決議如下：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衞福部、臺中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

