台中榮總助理伸肘碰女少胸部還嗆「有人碰厚」 監視器打臉詭辯判6月

台中榮總色助理碰未成年女病患胸部，辯稱關心，被台中地院法官打臉，判刑6月，可易科罰金，可上訴。資料照片

台中榮總精神部1名梁姓行政助理，被控引未成年女病患進入儲藏室，並以手肘推擠其胸部，還脫口挑逗道：「這裡有人碰厚」。他否認性騷擾，辯稱是在關心女病患是否自傷，但監視器畫面完全不符其說法；台中地院法官認定事證明確，依成年人對少年性騷擾罪判6月徒刑，可易科罰金，仍可上訴。

台中榮民總醫院精神部爆出性騷擾案件；去年7月，負責協助照護工作的梁姓行政助理，帶領未滿18歲、因精神疾病住院的女病患前往儲藏室取物，卻在狹窄空間內對她伸出狼爪；判決指出，梁男趁女病患接過物品時，以上半身靠近、手肘彎起推擠她胸部，並講出「這裡有人碰厚」等語，讓女病患當場驚嚇離開。

事後女病患提告，檢方依「成年人對少年性騷擾罪」將梁男起訴；案經台中地院合議庭審理，梁男全盤否認，辯稱自己是在注意到女病患疑似有自傷痕跡，因此才以手勢示意她先出去，並未有任何性騷擾行為。

但法院調閱監視器後，發現梁男與女病患的距離極為貼近，其動作也與「查看傷勢」毫無關聯，且從他當時的視角，根本不可能看到女病患手腕；至於他聲稱的關心語句，法官更直指「與常情不符」。

法官最終認定，梁男行為明確妨害未成年者身體自主，且事後未道歉、未和解，也持續否認犯行。依成年人對少年性騷擾罪判處6個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。



