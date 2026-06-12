台中榮總周邊交通迎新局 福順路「最後一哩路」預計7月開工

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為改善台中榮總周邊長期以來的交通瓶頸，台中市建設局預計於今年7月初正式推動「西屯區福順路打通工程（福瑞街至東大路）」。該計畫總投入經費約2億3,985萬元，完工後將串聯東大路與福瑞街，補齊福順路最後一段缺口，除提升醫療園區與周邊住宅的運輸效能外，也期望能有效緩解地方塞車問題。

建設局長陳大田指出，福順路為西屯區的重要聯絡道路，但目前福瑞街至東大路之間仍有約215公尺的路段尚未開通，導致往來車輛必須繞行周邊道路，大幅降低了整體的通行效率，為回應地方居民多年來的期待，市府在陸續完成規劃設計及用地取得等程序後，決定於7月初進場施工，加速完善區域路網。

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針對經費配置與工程細節，陳大田表示，此案的工程費用約為3,712萬元，而用地取得及地上物補償費則高達2億273萬元。新闢道路長度為215公尺、寬度15公尺，工程內容除包含基礎的排水設施、交通標線與照明設備外，更規劃在道路雙側設置寬約1.5至2公尺的實體人行道，落實人車分流的設計理念，為就醫民眾與在地居民打造更為安全友善的步行環境。

建設局強調，福順路打通後將強化周邊住宅區、商業區及醫療園區之間的交通聯繫，未來市府也將持續盤點各區的交通需求，透過道路開闢與改善工程，逐步建構更便捷的城市基礎建設。