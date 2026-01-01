台中榮總大樓鷹架大面積傾倒 幸遇燈柱完美"接住"

中部中心/徐秘康、林進龍 台中報導

台中榮民總醫院，工區施工鷹架，今天（1日）上午，疑似因為不敵強勁風勢，發生大面積傾斜倒塌，幸好鋼架倒下時，被一旁的燈柱完美"接住"，沒有造成民眾受傷。





台中榮總大樓鷹架大面積傾倒 幸遇燈柱「完美接住」未釀傷亡

台中榮總工區鷹架傾倒。(圖/林進龍攝)

從這個角度看，倒下來的大片鷹架，呈現四十五度，如果砸下來還得了？ㄟ，是什麼神力嗎，讓它就這樣停在半空呢？原來是這根路燈柱，完美的接住它，沒有讓它墜落，否則，不只是路過行人，恐怕路過騎士也會被波及！

廣告 廣告

台中榮總大樓鷹架大面積傾倒 幸遇燈柱「完美接住」未釀傷亡

台中榮總工區鷹架傾倒。(圖/林進龍攝)這裡是台中榮民總醫院，第二醫療大樓工區，靠東大這一側，施工鷹架在1日上午，整片向外側傾倒。鋼管結構像是骨牌般坍陷，看起來實在很驚險！氣象署1日上午確實發布強風特報，台中市被列入"黃色燈號"警戒區域，西屯氣象站實際觀測顯示，最大陣風達到5級。不過，別的工地都站得好好的，只有它，施工廠商後續真的要加強加固！

台中市政府初判，施工架及圍籬意外倒塌，應該是瞬間強風造成，雖然沒造成人員受傷，不過現場已被勒令停工，需要盡快改善。





原文出處：台中榮總大樓鷹架大面積傾倒 幸遇燈柱「完美接住」未釀傷亡

更多民視新聞報導

暴風雪強襲北海道災難畫面曝 滑雪客「趴地爬行」驚逃！

暴風雨肆虐！ 澳洲黃金海岸「30噸起重機」被吹斷

今晨僅11.2度！元旦後將迎「強烈大陸冷氣團」 最低溫探7度以下

