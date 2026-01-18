台中榮總廠商執刀畫面流出 院方急開會宣布「這4決議」

隨著「廠商執刀」畫面曝光，中榮緊急拔除3名醫職務。（取自台中市府官網）



台中榮總「廠商代刀」醜聞越演越烈。涉案的微創神經外科主任鄭文郁、、神經外科主任楊孟寅及網紅醫師廖致翔，被踢爆長達3年放任無照業務做內視鏡手術，醫師卻在旁觀看，估計180名病患受害。雖然院方原本辯稱廠商「僅進入管制區、未執行醫療行為」，但隨著執刀畫面曝光，台中榮總今天（18日）緊急止血，宣布3名醫師即刻起「停止手術」並拔除主管職，配合後續調查。

據《CTWANT》報導，鄭文郁早在2023年便有放任廠商操作情事，楊孟寅與廖致翔亦於2025年間陸續遭檢舉。對此，台中榮總坦承3人未依規定報備即放行廠商，決議各記申誡一次；並宣布即起實施改革，未來醫材廠商進入管制區，一律須經院長核可，以杜絕後患。

衛福部長石崇良昨指出，已經請醫事司重新查明，將與台中市衛生局組成專案小組進行實地調查，若中榮的原始報告有缺漏或與事實不符，不排除重啟外部調查，強調不允許這種事情發生在任何一家醫院裡頭，手術是醫療的核心業務，必須由醫師親自執行不可委由其他人，特別是非醫事人員執行，這是涉及密醫行為，一定要嚴查嚴辦。

至於媒體於本月16日報導2023年7月手術新影片事證，中榮看到新影片之後，於今天下午召開緊急院部會議，並做出決議。

有關媒體報導本院涉容留非醫事人員執行手術一案。因媒體於1月16日報導 2023年7月手術新影片事證，本院看到新影片之後，於今天下午召開緊急院部會議決議如下：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調 查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

