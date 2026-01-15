台中榮總放任廠商進手術室 衛福部曝院方初步調查結果

台中榮總日前遭爆有3名醫師，在未經病人同意下，放任無照醫材廠商手術執刀。（取自台中市府官網）





台中榮民總醫院日前遭爆有3名醫師，在未經病人同意下，放任無照醫材廠商手術執刀。對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，根據台中榮總院長的初步報告，已確認其中一名醫師於去年12月進行手術時，確實曾讓醫材廠商人員進入手術室，但未實際參與手術操作；且該醫師未依中榮內部規範完成登記與報備程序。

台中榮民總醫院日前遭媒體爆料有3名醫師，台中榮總神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅，以及在網路擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔醫師，在未經病人同意下，放任無照醫材廠商手術執刀，自己則在一旁「觀看」廠商進行內視鏡手術，且該情形已持續3年以上。

根據《CTWANT》報導，鄭文郁早在2023年3月就已出現放任廠商操作內視鏡手術的情況，楊孟寅則在2025年10月讓同一位醫材廠商執刀，廖致翔則於2025年底遭院內檢舉。





對此，衛福部醫事司長劉越萍受訪表示，根據台中榮總院長的初步報告，已確認其中一名醫師於去年12月進行手術時，確實曾讓醫材廠商人員進入手術室，但未依中榮內部規範完成登記與報備程序。不過，院方說明，該名廠商人員進入手術室僅負責技術指導，並未實際參與手術操作。





她進一步指出，若院方所述情況屬實，該事件並不涉及《醫師法》所規範的密醫行為，但仍可能構成違反《醫療法》第62條所稱的醫療機構管理不善，依法可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，且得按次連續處罰。

劉越萍提到，目前其他遭指控醫師的相關情況仍待釐清，必須待完整調查報告出爐後才能確認。而衛福部也已經在邀集相關委員，規劃對醫院進行「輔導訪查」，整體調查與釐清作業，預估仍需1至2個月時間，屆時才能對外完整說明。





此外，衛福部也將研擬「手術室指引」。劉越萍說，預計將於農曆年後才能召開首次會議；且未來指引方向，將涵蓋哪些人員可進入手術室、廠商可進入的情境與區域範圍，以及如何清楚區分院內與院外人員等管理機制。（責任編輯：王晨芝）



