台中榮總曝無照執刀疑雲！多名醫師疑讓「器材商」操作內視鏡 醫院回應了

台中榮總神經外科多位名醫遭爆放任廠商代刀三年，院方強調嚴禁並已成立專案小組調查真相。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 台中榮總神經外科多位名醫遭踢爆，長年放任醫療器材廠商進入手術室代為操刀，醫師本人則在旁觀看，誇張行徑延續至少3年。台中榮總今(7)日回應，院內嚴禁非醫療人員執行醫療行為，現已成立專案小組，針對指控內容釐清真相。

根據時報周刊CTWANT披露，這起代刀事件涉及多位資深醫師，包含神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅，以及在社群媒體擁有5.6萬名粉絲的網紅醫師廖致翔。他們在進行骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出或脊椎滑脫等脊椎內視鏡微創手術時，涉嫌在未取得病人授權的情況下，趁患者麻醉失去意識後，交由無執照的醫材廠商人員操作儀器執刀，醫師則在一旁閒坐。

遭點名的鄭文郁為台中榮總微創性神經外科科主任，他在醫院官網的專長介紹中，強調擅長腦瘤手術、微創鑰匙孔手術，以及內視鏡腦下垂體腫瘤與顱底手術、脊椎微創手術等領域。另一位被指控的醫師楊孟寅，醫療專長涵蓋腦血管病變、顱內動脈瘤、三叉神經痛、脊椎側彎矯正以及內視鏡脊椎手術。

而在網路小有名氣的廖致翔，則透過粉專宣傳提供腦部與脊椎疾病的專業治療。如今這些以微創手術見長的名醫，卻被指控將手術刀交給非醫療體系的廠商操作，引起社會譁然。對此，台中榮總透過聲明稿提出2點說明，強調院方明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，目前已由專案小組依法調查處理。

