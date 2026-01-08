台中榮總無照廠商疑上刀3年、180名病患不知情》醫改會：事件揭醫療管理黑箱
台中榮民總醫院近日遭爆疑似長期放任無照醫材廠商進入手術室實際介入手術，引發外界對病人安全、密醫風險與醫院管理責任的高度關注。（圖片來源／台中榮總FB）
台中榮總神經外科日前被爆出疑似長期放任無照醫材廠商進入手術室，實際執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少180名病患在不知情的情況下，被更換實際執刀者。
據了解，涉及的醫師包括神經外科主任鄭文郁、楊孟寅及網紅醫師廖致翔，事件曝光後，引發外界譁然，也再度將「醫材廠商介入手術」、「密醫風險」與醫院管理責任推上檯面。
對於相關指控，台中榮總副院長李政鴻接受媒體訪問時表示，院內已有禁止非醫療人員從事醫療行為的明文規定，並已成立專案小組釐清真偽，若查證違規，將依規處置。
台中衛生局8日指出，已派員稽查，但部分醫師因手術或外院門診未能立即查訪，將另行約談。若查證屬實，依《醫師法》規定，無醫師資格執行醫療業務者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科150萬元以下罰金；若院方容留密醫，最高可罰50萬元，情節重大可停業或廢止開業執照。
非醫師執行手術，法律界線其實非常清楚
醫改會執行長林雅惠接受《信傳媒》電訪時直言，關於「無照人員到底可不可以進行醫療行為」，其實法律規範是非常清楚的。「無論從《醫療法》或《醫師法》來看，都明確規定，必須具備醫師資格，才能執行醫療業務，尤其是手術這類高度侵入性的醫療行為。」
她強調，如果一個人今天沒有醫師身分，卻實質進入手術操作，或進行關鍵醫療處置，即便法律上存在極少數例外情形，但只要不符合那些例外條件，就會構成所謂的「密醫」、「非法執業」。「不管這個人現在的身分是醫材廠商、臨床工程師，或任何其他人員，本質上都不能從事這樣的行為。」
林雅惠也認為這起事件不應只被視為單一醫院的爭議，而是整個醫療體系長期存在的灰色慣習被揭露，「問題不在於有沒有人爆料，而是這樣的事情，為什麼可以存在這麼久。」
「跟刀工程師」成慣習，卻走在法律邊緣
她指出，醫療科技快速發展，新醫材、新設備不斷引進，確實使廠商提供操作與技術支援變得常見，但常見不等於合法，更不代表合理。「但從病人安全與權益的角度來看，這更突顯統一規範與強化院內管理的重要性。不能因為創新，就忽略潛在風險。」這些風險包括感染控制、病人隱私、商業利益介入醫療決策，甚至影響醫療建議的獨立性，都是非常關鍵的問題。
「如果制度沒有跟上，只會讓病人暴露在更高風險之中。」林雅惠強調。
林雅惠也提到，實務上「跟刀工程師」、「臨床工程師」的存在，早已被部分醫療現場視為理所當然，甚至成為一種不成文的慣習。但從過去多起新聞與申訴案例可以發現，這樣的做法，經常遊走在違規與法律允許的邊緣。
三方都有責任，但醫院是最核心的把關者
針對醫師、廠商與醫院的三方責任，林雅惠分析，三者表面看似各自獨立，實際上卻高度連動。
她指出，若醫師將應由自己執行、甚至具指導性的醫療行為，交由不具資格的人員執行，恐涉及《醫師法》違規，並衍生醫療或業務過失責任；廠商若明知無合法資格，仍實質介入醫療行為，同樣須承擔違法責任。
「但我們認為，真正最核心的問題，不應只歸咎於個別醫師或廠商，而是落在醫院端的管理與監督責任。」
以這次事件來看，醫院近期的回應提到，廠商進入手術室「都有經過科主任討論」，林雅惠分析其實就代表這不是單一事件，而是院內長期運作的一種模式。「這樣的情況下，醫院的管理與約束規範是否足夠？病人安全是否真的獲得保障？這正是目前各界關注的焦點。」
「如果這不是偶發，而是長期存在的運作模式，那代表醫院的管理與監督機制本身就出了問題。」她指出，若制度設計不嚴謹，或明知、默許不合規情況發生，醫院在行政責任與後續醫療責任上，都難以卸責。
病人被麻醉，幾乎不可能知道「誰在動刀」
林雅惠也點出病人處境的結構性弱勢。
手術進行時，病人多處於麻醉狀態，根本不可能知道實際由誰操作；手術室又屬高度封閉空間，關鍵證據難以取得，即便事後發生糾紛，也未必能成為法官裁判的依據。
醫改會過去即曾接獲案例，病患是在術後、甚至提起訴訟後，才發現原來部分操作是由廠商執行，進而引發對醫療品質與醫病信任的全面質疑。
「這也是為什麼我們一直強調，事前制度與告知同意，比事後究責更重要。」
病人在麻醉狀態下，幾乎不可能得知實際由誰操作手術。醫改會強調，唯有事前制度與充分告知，才能真正保障病人權益。（圖片來源／freepik）
醫改會籲補破網：誰能進、能做什麼，都要寫清楚
林雅惠指出，國際上對此其實已有明確共識，台灣也應比照訂立更嚴謹的規範，即便因新設備允許廠商在場，也必須有明確的時限、範圍、禁止事項，並留下完整可追溯紀錄，接受內外部監督。
醫改會列出3大面向，呼籲同步改善：
一、政府部門應補齊制度空白，訂定更明確的醫材廠商在場管理規範，哪些情況允許、哪些情況禁止，並有清楚的法律依據。醫改會參考國際作法發現，許多國家明確禁止「非醫療必要」的廠商進入手術室，也禁止將原本應由醫師執行的工作，交由廠商承擔，「這等同於免費外包人力，風險反而更高。」
二、若因新設備需要廠商協助，必須有明確的時限、範圍與可追溯紀錄，才能在發生糾紛時釐清責任。
三、必須大幅提高透明度，包括進入時間、理由、監督人員，都要留下完整紀錄，同時強化病人的告知同意，避免醫病信任受損。
「我們認為，這次事件反映的是醫材廠商與醫療體系之間，長期存在一種『共生但模糊』的關係。要真正保障病人安全、強化醫院管理，關鍵仍在於更清楚的制度設計與更嚴格的執行。」林雅惠強調。
北榮對照：廠商不得刷手上刀，違規嚴懲
作為制度對照，台北榮總院長陳威明接受《信傳媒》訪問表示，北榮對廠商進入手術室「非常嚴格」，必須事前申請、說明理由、註明主治醫師，並經院長核准；廠商絕對不得刷手、不得上刀，「如果有人讓廠商刷手上手術台，護理師也會通報，主治醫師會非常慘，送考績會處理嚴懲。」
陳威明強調，基本上反對不必要的廠商進入手術室，另一個考量是病人的隱私，「現在醫療進步非常快，很多新醫材、新技術不斷引進，醫院要創新，才能永續發展、提供更好的品質。新東西進來時，需要廠商指導同仁如何操作器械，但等同仁都會了，他們就不用再來了，在美國也是如此。」
他也指出，廠商進開刀房都要嚴格遵守感控規定、無菌觀念、無菌區不可靠近等規範。同時為了病人的隱私，和手術團隊無相關的人，也不歡迎進入手術室，除非有特殊的必要，這也是國際通行做法。
更多信傳媒報導
川普政府將退出66個國際組織 他曾多次批評這些組織迎合美國的民主黨與「覺醒派」倡議
台股總市值超越法國成全球第七 交易量能暴衝惹隱憂 林修銘評「快樂的挑戰」但須高度警覺
柯文哲拜會立法院引發「綠白合」聯想 謝龍介估3月一審宣判成「分水嶺」
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 10
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 61
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 小時前 ・ 2
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 270
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 6
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 340
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
同一雙襪子能穿兩天？醫給答案 很多人看完都不敢了
同一條牛仔褲、毛衣，甚至 T 恤穿不只一次，其實很常見。但襪子呢？如果你知道襪子只穿一天後裡面「住了什麼」，你可能會三思而後行。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達 1,000 種不同的細菌與真菌。而且，腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。 腳部皮膚也含有全身 汗腺密度最高的區域之一 大多數腳部細菌與真菌喜歡生活在腳趾間溫暖、潮濕的地方，並以汗水與老廢角質中的養分為食。這些微生物產生的代謝廢物，正是腳、襪子與鞋子會發臭的原因。舉例來說，Staphylococcus hominis（人葡萄球菌） 會把汗水轉化為一種酒精，散發出像爛洋蔥的味道；Staphylococcus epidermidis（表皮葡萄球菌） 則會產生帶有起司味的化合物；另一種腳部微生物 Corynebacterium（棒狀桿菌） 會產生一種被形容為「山羊味」的酸。腳越容易出汗，細菌能取得的養分就越多，氣味也就越強烈。襪子會把汗水困住，為產生異味的細菌創造更理想的環境。而且，這些細菌能在布料上存活數個月，例如在棉質布料上可存活長達90天。因常春月刊 ・ 1 天前 ・ 46
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」 中榮、衛生局全說了
媒體報導，台中榮總3名醫師疑似放任無照醫材廠商進入開刀房，執刀手術，醫師在旁納涼觀看，時間超過3年。對此，中榮副院長李政鴻今天（7日）表示，新醫療儀器有時需要廠商進入維護，但醫院嚴禁任何非醫療人員從事中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 33
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 26
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37