台中榮總爆密醫！石崇良喊「不可思議」

▲對於台中榮總密醫事件，衛福部長石崇良說，會要求中榮一週內提出報告。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀，有醫師放任無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房，也上桌執刀，自己在一旁插手納涼。衛福部長石崇良也直言，若真的在醫學中心發生這樣的事情「不可思議」，並會要求中榮一週內提出報告。假設是管理問題，不排除醫院要重新評鑑。

根據媒體報導，台中榮總有醫師放任不具有醫護人員執照的醫療器材廠商業務人員，直接到手術內替病人執刀，自己則在一旁「納涼」。石崇良今（7）日回應，若屬實這等於容留密醫，按照《醫師法》要移送刑事調查。

廣告 廣告

石崇良說，醫院管理是否有問題會一併介入調查，因為一間醫學中心發生這樣的事情「我覺得不可思議」，這部分會調查清楚，釐清相關責任，「怎麼可能發生這種事情。」

石崇良提到，也會請中榮一週內提出報告，若管理上有相當大的問題，可能就要重新評鑑，因為在醫學中心內發生這樣的事情「非常、非常不應該。」

石崇良認為，當然會有新興科技、技術的導入，也總會有學習階段，但是民眾的權益仍要保護，這件事要細部了解，再給社會大眾一個交代。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中榮總遭爆「無照廠商」代醫師執刀！衛福部今發函要查

明審人工生殖法！政院版未納代孕 石崇良揭原因：兒童權益優先

每晚被嗆醒！醫揪「1問題」成隱形健康殺手 胃食道逆流更嚴重