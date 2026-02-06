台中榮總爆廠商代刀案！院方懲處、聲明出爐

▲台中榮總醫院神經外科爆出有廠商進入手術室執刀一案，院方今日召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。。（資料照／NOWNEWS今日新聞）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總爆出有醫師違規讓廠商進入手術室執刀，最先調查報告結果指出，廠商並無進行醫療行為，但後續有影片流出，確實有讓廠商進入禁區執行手術畫面。針對此案，台中榮總今（6）日早上八點召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

對於台中榮總神經外科一案，院方指出，本院在2月5日看到新流出 112 年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術，經院部會議後，議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。

台中榮總表示，由於少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。也感謝檢舉人讓此事浮出檯面、感謝主管機關衞生局及衛福部的指導，本院已加強手術室管理的 SOP 及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總提到，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力。本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

