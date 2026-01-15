台中榮總爆廠商進手術室！衛福部證實：1醫師違規

衛福部醫事司司長劉越萍（鄭郁蓁攝）

台中榮總近期遭爆料，有神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進手術室為病患操刀，衛生福利部要求院方一周內提出內部調查報告，（15）日是最後期限。衛福部醫事司司長劉越萍表示，院方口頭向她報告初步內容，坦承有一名醫師違反醫療法，「讓廠商進入手術室，但沒有登記報備」，但院方強調，該名業務沒有操刀情事。衛福部會就審視內容，並邀集專家前往實地輔導訪查。

中榮日前遭爆，多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進手術室操刀，涉及「密醫」行為。根據醫療法，無照的廠商進入手術室可處六個月以上、五年以下有期徒刑；管理疏失的院方也有重罰，視違反科別及服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最重還會廢止開業執照。

衛福部部長石崇良日前公開要求台中榮總一周提出調查報告。劉越萍表示，中榮15日下班前將提交報告。根據院長報告初步內容，已經坦承其中有一名醫師違規，放廠商進手術室，卻未完成相關登記報備，但院方強調沒有廠商操刀的情形。

劉越萍說，若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫，但仍涉及違反《醫療法》第62條醫院管理的問題，可以開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。待院方報告送達之後，就會審視內容，並邀集專家前往實地輔導訪查。

另外，針對目前許多廠商會進入手術室的「不能說的秘密」，衛福部將擬定手術室的相關指引。劉越萍表示，指引預計在六個月內制定完成。

初步規劃，如哪些人可以進入手術室，以及未來可能以顏色來管理，例如用手術服顏色來區分院內及院外人士，一目了然，否則戴著口罩，完全分不清誰是誰，由醫院用聰明的方法來自我管理。

