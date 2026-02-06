台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

記者曾健祐／台中即時報導

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，台中地檢署聲押師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商等3人，台中地院今裁定楊、鄭均各100萬元交保，陳50萬元交保。記者曾健祐／攝影

台中榮總3名醫師被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，當時衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，要求中榮提出報告；台中地檢署第一時間分「他」字案偵辦，昨依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商等3人聲押，台中地院今裁定楊、鄭均各100萬元交保，陳50萬元交保，檢察官當庭抗告。

台中地檢昨由檢察官林芳瑜、何建寬、翁嘉隆、賴謝銓偵辦，昨搜索榮總、醫師住所，深夜依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁，及陳姓醫材廠商向台中地院聲押，中院昨深夜、今上午陸續開庭，預計下午2點30分裁定。

據了解，除最初榮總內部錄影檢舉畫面確實，檢方低調偵辦數日，已掌握2名醫生等涉違法讓廠商進手術房動刀多次實證，認定罪嫌明確，依法聲押。

對於台中地院裁定2名醫師交保，台中地檢將迅速提起抗告。

