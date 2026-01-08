台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，被檢舉醫師抱怨醫院內鬥很可怕。（示意圖／Pixabay）

廖致翔上月底遭檢舉後，曾在臉書粉專發文表示，「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範，院方將老廖送至人評會懲處。老廖是個窮兇惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖醫治哦！」昨天則在報導曝光後，再度PO文「醫院內鬥真可怕」，另外兩名涉及此案的醫師則表示，由院方統一回應。

廣告 廣告

根據《自由時報》報導，熟悉內情的醫護人員指出，醫療器械及醫材日新月異，手術過程中若器械、醫材發生故障，廠商通常會在手術房待命，有問題時會刷手排除障礙、修復故障。該醫護人員質疑，爆料者偷錄影片並擷取片段影像、斷章取義，手術室那麼多人在場，主刀醫師怎麼可能讓廠商執刀，「難道大家都瞎了嗎？」並指稱此舉是不實爆料，廝殺第一線努力的臨床醫師。

擁有5.6萬名粉絲追蹤的 廖致翔昨天 在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」。(圖/翻攝自廖致翔臉書)

台北榮民總醫院院長陳威明昨日針對此議題表示，北榮長年以來對手術室出入管制採取最高標準，多次明文要求醫材廠商絕對禁止刷手上台，一旦查證屬實必定從嚴處分，毫無模糊空間。

陳威明強調，北榮對任何非院內人員進入開刀房，皆須經院長層級核可，視同軍事重地嚴格管制。他坦言，新式醫材初期導入時，廠商完全不進入手術室實務上難以避免，主要是協助護理人員正確拆裝器械，避免操作錯誤。不過廠商角色僅限於旁邊指導，「刷手上台、參與手術，門都沒有、想都別想。」

延伸閱讀

蔣萬安整體施政滿意度曝光！66.8%市民點頭肯定

蔣萬安推北市營養午餐免費、謝國樑跟進 羅廷瑋喊話台中也要跟

AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失