台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺

台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。

楊孟寅(最左)才剛被康健雜誌評選為「2026年度好醫生」；廖致翔(中)則在網路上擁有5.6萬名粉絲追蹤；鄭文郁同時擔任台灣腦下垂體學會理事長。 (圖／翻攝自榮總官網、廖致翔臉書)

康健雜誌於2025年12月30日的報導中，將楊孟寅評選為「2026年度好醫生」，稱讚他是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏鄉醫院間支援醫療。然而爆料指出，楊孟寅2025年執刀脊椎內視鏡微創手術時，竟讓無醫護人員資格的醫材廠商上桌執行內視鏡手術，自己則在一旁觀看。

楊孟寅並非首次爆出爭議，2011年他曾協助病患開立殘廢或失能診斷書，協助詐得200萬餘元，最終以捐款和義診換取緩起訴。

台中榮總神經外科科主任鄭文郁被爆出放任同一無照廠商上手術台執刀。（圖／CTWANT）

醫師廖致翔在網路上擁有5.6萬名粉絲追蹤，自媒體經營有成。他在中榮官網的醫師自介欄中表示，「腦部手術最高！脊椎手術是吃飯的技能」，專攻腦部腫瘤、脊椎退化手術、脊椎腫瘤與脊椎外傷。廖致翔2018年參與「神經外科青年醫生手術技能大賽」，以「左顳葉內側腫瘤」手術案例擊敗全球各路好手，獲得膠質瘤組總冠軍。

涉案三位醫師中，科主任鄭文郁除擔任台中榮總神經外科醫師外，也同時擔任台灣腦下垂體學會理事長；科主任楊孟寅則同時擔任台灣中青年神經外科醫學會常務理事。

