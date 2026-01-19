台中榮總爆醫材商手術台執刀 影片流出曝光

台中榮總傳出醫療爭議！3名神經外科醫師日前遭踢爆，放任沒有醫師執照的醫療器材廠商進手術室，事後經調查，院方否認廠商有「執刀」的醫療行為，已停止3人手術業務，其中2名科主任醫師免兼主管職，但如今又有廠商在手術執刀畫面流出，對此，榮總表示會配合調查。

醫抱胸「監督」未穿無菌衣 不斷和廠商聊天

從曝光流出的畫面看到，手術室內正在替一名患者進行腰椎內視鏡微創手術，但負責主刀的遭踢爆不是醫師，而是沒有醫師執照的器材廠商，鄭姓主治醫師從頭到尾就站在一旁，全程雙手抱胸，看似在監督，卻不斷和廠商聊天，還沒穿無菌手術服、戴滅菌手套。

前年7月，這段廠商執刀畫面流出，讓人痛批，醫師如此草率行為，根本枉顧病患權益，實在太離譜。

一開始院方還否認廠商有執刀行為，如今遭畫面打臉，榮總緊急發聲明強調，一切配合調查，決不寬貸。

3涉案醫師停止手術業務 各記申誡一次

不僅如此，調查期間，3名涉案醫師停止手術業務，因違規沒有登記報備，就放任廠商進手術室，各記申誡一次，其中2位科主任醫師，免兼主管一職，未來廠商若要進管制區，一律得經院長核可。

榮總醫療驚爆廠商代刀爭議，粗估受影響的病人至少180名，雖然榮總緊急止血，但恐怕已重創醫界形象。



台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

