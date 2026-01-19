台中榮總爆醫材廠商違法動刀！3神經外科醫遭停權撤職 最高罰150萬

生活中心／陳佳鈴報導



台中榮總3名神經外科醫師遭指控放任無醫師資格的醫材廠商，違法進入開刀房為病患執行手術。台中榮總調查後宣布將涉案醫師停權並撤除主管職。對此，台中市衛生局也啟動後續調查，強調若調查屬實，將依《醫療法》及《醫師法》對醫院及醫師祭出重罰，最高可處150萬元罰鍰。

據了解，全案起初爆發時，台中榮總聲稱「嚴禁非醫療人員從事醫療行為」，並僅對涉案醫師記申誡處分。然而，隨著媒體揭露最新手術室畫面，清楚標示出醫師與廠商位置，且廠商疑似正持手術器械進行侵入性治療，台中榮總決議，3名涉案醫師即刻停止手術業務，並免除神經外科主任楊孟寅及微創科主任鄭文郁的主管職務。

針對此案，台中市衛生局已介入調查並約談3名醫師，雖然醫師均否認不法，但衛生局表示，若查核屬實，包括若查出院方有容留未具醫師資格者執行醫療業務，將依《醫療法》第62條及第108條規定，對醫院處以新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。若醫師容留非醫事人員執行醫療行為，將依《醫師法》第28條之4規定，對該醫師處以新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，嚴重者甚至可能面臨廢止醫師證書的懲戒。

衛生局強調，手術室是醫療核心禁地，絕對禁止廠商越俎代庖。目前台中地檢署也已分案偵辦，全案將朝違反《醫師法》方向釐清。

