台中榮總爆「無照廠商執刀」！涉案醫師發文吐心聲：可追苦盡柑來了

台中榮總神經外科近日捲入「無照廠商代為執刀」疑雲，涉案的三名醫師中，擁有5.7萬粉絲的神經外科廖姓醫師成為關注焦點。面對院方祭出停職的嚴厲處分，這位在社群上小有名氣的醫師，在沈默多時後於臉書吐露心聲。

台中榮總神經外科驚傳「無照廠商執刀」，3涉案醫師已停止手術。（示意圖／資料照）

在受處分3人名單中，2名科主任醫師免兼主管一職，至於非主管職的廖姓醫師因經營個人粉專、擁有5.7萬名追蹤者，在社群媒體上頗具名氣。過去常分享專業知識與生活點滴的他，在手術權限被收回、停止醫療業務後，選擇在臉書發文寫下「可以開始追《苦盡柑來》了」，引發外界熱議。

根據了解，台中榮總神經外科鄭姓、楊姓及廖姓三位醫師，遭檢舉長期在進行骨刺、坐骨神經等精密手術時，放任無照醫療器材廠商進入手術室代為執刀。此消息一出震驚社會，外界質疑醫師竟在病患麻醉後，將手術安全交由非專業人員把持，且此違規行為據傳已行之有年。

雖然衛福部初步僅以「未報備廠商進入」對醫師記申誡，但隨後流出的2023年手術室影片成為翻案關鍵。影片中清晰可見，疑似廠商人員站上手術位，而主刀醫師卻在一旁雙手抱胸，明顯違規。

台中榮總18日召開緊急會議，坦言影片「高度懷疑廠商執刀」，隨即決議停止三名醫師的手術權限，並免除其中兩位科主任的主管職務，配合司法調查。

