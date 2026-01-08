台中榮總爆「無照醫療商」手術執刀 遭控網紅醫嘆「醫院內鬥真可怕」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台中榮總近日遭爆有3名醫師讓「無照醫療廠商」手術執刀，至少已達3年以上，台中榮總則成立專案小組釐清真相，依法辦理。而其中一名遭控醫師廖致翔，在社群上小有名氣，昨(7)日也發文回應了。

根據《CTWANT》報導，台中榮總有3名任職神經外科內的醫師，趁病人麻醉時，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀，醫師則在旁插手納涼，觀看廠商進行內視鏡手術，時間至少已達3年以上。台中榮總則發聲明表示，台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，針對有關媒體報導，已成立專案小組，釐清真相，依法辦理；衛福部則發函台中市衛生局調查。

其中遭控的廖致翔在臉書擁有5.6萬人追蹤，而他昨日先是發文表示「醫院內鬥真可怕」，隨後曬一張對話截圖，只見對方問他「台中也是spine(脊椎)要做主任嗎？你們這些開腦的好弱」，廖致翔則回傳大笑的貼圖，直呼「這是老廖看到最直白的評論」；之後接連發2篇文表示「開刀一整天，手機響、訊息沒停，感謝好友們和患者家屬的關心打氣，老廖點滴在心頭」、「感謝鄰居直接送酒，醉吧，忘記所有的紛擾」。

