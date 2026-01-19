台中榮總爆「醫材商」代刀 3名醫停刀 衛生局介入調查

台中榮總日前爆出神經外科有3名醫師，疑似放任醫療器材廠商進入手術室「代刀」。（示意圖／東森新聞）





台中榮總日前爆出神經外科有3名醫師，疑似放任醫療器材廠商進入手術室「代刀」，時間長達3年，榮總一開始強調廠商未實際動刀，僅對3人各記申誡一次。但隨著最新影片曝光，院方緊急召開會議，讓涉案3名醫師全面停止手術，其中2名科主任遭到撤職。

手術室內，醫護人員全副武裝，病患躺在手術台上接受治療，但畫面中實際操作器械的人卻不是醫師，而是廠商。台中榮總日前爆出，神經外科的廖姓主治醫師、楊姓以及鄭姓科主任疑似放任醫療器材廠商，進入手術室操作儀器，時間長達3年之久，初步估計至少有180名病患可能在不知情的狀況下被更換執刀者，當時院方只有各記一次申誡處分，但現在又有新影片流出，院方馬上下令停刀處分。

知情人士：「有特定的廠商，他為了要讓他的東西可以進去，然後就有點採取類似的商業模式，就是你跟我採購，我幫你代工，代工就是幫你開刀，像內視鏡之類的。」

台中榮總方面，在院內緊急開會後也做出決定，先讓涉案的三名醫師全面停止手術業務，其中楊姓、鄭姓兩名科主任，同步解除主管職務。知情人士：「它可能器械東西比較少，比較簡單，但是比較吃技術門檻，廠商藉由這個提供服務的方式，去把他的業績穩住。」

在手術室內容許密醫執刀情節重大，可依相關法規，對醫師開罰30萬元到150萬元不等。台中市政府衛生局也說明，接獲通報後，三名醫師初步都否認不法，但還是依權責啟動行政調查，並針對疑似違反醫療法相關情事，移送司法機關偵辦。

針對院內三名醫師未依程序報備就讓廠商進入手術室的行為，即便院方已先行內部懲處，仍將就整體醫療管理以及內控機制進行全面查核，釐清相關管理責任，衛生局也強調，將依照衛福部指示，在期限內完成調查報告，並持續嚴格把關醫療行為，19日將針對涉案情節進行調查，台中榮總也強調，如果查出有任何不法情事，一定依法究辦，絕不寬貸。

