台中榮總爭議延燒 長庚副院長：醫師學新技術「不用在病人身上練」

林口長庚乳房達文西團隊。長庚醫院提供



台中榮總日前遭爆有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商人員進入手術室，引發社會譁然，也讓醫療現場「跟刀」、「上刀」的灰色地帶備受關注。醫師該如何在不犧牲病人安全的前提下熟悉新式醫療器材，成為外界質疑焦點。對此，長庚醫院桃園副院長葉集孝直言：「醫師根本不用在病人身上練習」，他強調，透過醫院設置的教學中心，能讓醫師藉由「大體老師」充份演練專業技能，這才是「負責任的態度、負責任的手術」。

對於中榮近日爆發的爭議，長庚醫院桃園副院長葉集孝今（21日）在「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」的臨床成果記者會中分享，長庚目前已成立涵蓋胸腔外科、耳鼻喉科、乳房外科等多科別的認證教學中心，不同手術皆有對應的訓練與認證流程；此外，多數大型醫療器材廠商本身也設有訓練中心，透過「大體老師」進行完整演練，甚至直接使用實際醫材模型進行操作，「醫師根本不用在病人身上練習，在大體老師身上練好就可以了。」

葉集孝特別強調，林口長庚已獲國際官方認證，成為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」，醫生可以在這地方好好地學習，而不是派其他的人上去table（手術台）來協助你，「這樣子，你才可以對病人來說是一個負責任的態度、負責任的手術」。

台中榮總3名外科醫師疑似放任醫材廠商人員進入開刀房並參與手術，原本院方澄清「未執行醫療行為」，但近期流出的新影片中，卻清楚拍到醫材商實際進行手術操作，院方隨即開鍘3名涉案醫師即日起全面停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，且神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。衛福部石崇良於1月19日指出，「台中榮總事件」專案小組將由衛福部主導，並邀集地方衛生局、相關領域專家及外部委員共同參與，對這次案件「嚴查嚴辦」、釐清情況。

