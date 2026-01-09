台中榮總疑似廠商執刀 石崇良：一周內提交調查報告

新北市 / 綜合報導 新北市三重區一間矽利康工廠，8日上午10點多突然發生火警，現場火舌直竄還不斷傳出爆炸聲，員工見狀立即分三路逃生，其中4人來不及從一樓跑，直奔頂樓求救，最後順利被救出，只有輕微燒燙傷。由於工廠內存放不少高壓噴罐，火災發生當下直接炸到路上，不少汽機車因此被波及，詳細起火原因還有待火調科進一步調查釐清。熊熊火舌不斷從工廠竄出，還有小火球直接拋到路上，猛烈火勢伴隨著巨大爆炸聲響，附近民眾全嚇壞，逃命的逃命移車的移車，濃濃黑煙直竄天際，火花四濺，周圍停放的汽機車全受波及，目擊民眾吳先生說：「很緊張啊，說有爆炸聲啦，我在外面趕回來的，我的車都燒掉了啊。」消防趕抵現場，立即拉起水線灌救，事發在8日上午10點多，新北市三重區一間矽利康工廠，1樓突然起火燃燒，還有不少高壓噴罐從裡面炸到馬路上，25名員工見狀分三路緊急逃生，其中有4名員工來不及從1樓逃出，直奔頂樓所幸最後順利被救出，目擊民眾說：「他是手臂，手臂有點燙傷啊，有長水泡啦，起水泡了，這個，臉部稍微有灼傷的樣子，就嗆到，醫生說要留院觀察。」有民眾第一時間還想上前救火，沒想到因此受傷，而內部員工回想驚險瞬間，還是心有餘悸，矽利康工廠員工說：「因為我在四樓，起火在一樓，所以我完全不知道狀況，就有煙冒出來我就趕快下來了。」之所以會連串爆個不停，因為工廠販賣許多噴漆除鏽潤滑劑等等，存放不少高壓噴罐。新北消防局第三大隊大隊長陳志德說：「整個火場，我們總共救出5名民眾，整個燃燒的面積，因為它是1-4層樓包含夾層，那我們整個燃燒面積，目前初估起來大概接近400平方公尺。」所幸經過1個小時的搶救，順利將火勢撲滅，不過起火原因，還有待火調科進一步調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前