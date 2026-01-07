台中榮總疑放任無照廠商執刀 衛福部：不排除要求重新評鑑

台中榮總遭週刊爆料，神經外科醫師疑似長期放任無照醫療器材廠商進入開刀房，實際執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年。報導指出，粗估至少180名病患在不知情的情況下，被更換實際操刀人員，引發密醫與病人權益爭議。

院方成立專案小組查證

台中榮總副院長李政鴻接受媒體聯訪時表示，院內明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，已成立專案小組，針對爆料內容展開查證。由於影片畫面模糊，實際時間、地點及是否由廠商執刀仍待釐清，院方承諾儘速完成調查，一旦有違規情事，將送人事評議委員會懲處。

廣告 廣告

針對廠商進入開刀房執刀一事，李政鴻說明依院內規定，新儀器啟用時，廠商可在科主任同意、護理站查核身分後後進入，僅能於指定區域協助設備維護或操作說明，不得逾越管制區，更不得從事任何醫療行為，且須於指定時間內離場。

石崇良：不排除要求醫院重新評鑑

衛福部長石崇良今（7）日受訪時，認為一家醫學中心發生疑似密醫事件「非常不應該」，已發函台中市衛生局展開調查，並要求台中榮總一週內提出完整說明報告。若查證屬實將嚴正究責，倘若發現管理制度出現重大缺失，不排除要求醫院重新接受評鑑。石崇良更指出相關行為恐已構成「容留密醫」，依法須移送刑事調查。

若「容留密醫」最重可廢照

衛福部醫事司副司長劉玉菁也指出，未取得合法醫師資格者，若執行醫療業務，依《醫師法》第28條可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬至150萬元罰金。不只執刀者會被追究，院方也難辭其咎，劉玉菁指出，若醫院明知對方沒有醫師資格，卻仍容留其從事醫療行為，將違反《醫療法》第108條規定，最高可處50萬元罰鍰，情節重大者可停業，甚至廢止其開業執照。

台中市政府衛生局也派員前往稽查，全力蒐證釐清相關事實。衛生局強調，醫療行為必須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為皆屬違法，將依法嚴辦，確保民眾就醫安全與權益。

病患權益如何挽救？

此外，逾百位病患的權益疑似受影響，劉玉菁建議民眾可以先向院方反映與申訴，要求說明與後續處理，若溝通不順或處理不當，地方衛生局亦可介入協助，目前是否已對病患造成實質傷害，仍有待調查釐清。建議病患可先調閱並保存完整的病歷與手術紀錄，以及確認主刀醫師、手術日期、過程與醫材使用情形，作為後續主張依據。

至於手術費用是否涉及健保不當申報，衛福部中央健康保險署副署長張禹斌說明，脊椎內視鏡微創手術健保並未全部給付，需視醫院實際申報內容而定，僅有部分健保給付。若無照廠商執刀手術一事經查證屬實，涉及密醫及虛報醫療費用，將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報費用，並移送檢調偵辦。