台中榮總疑讓醫材商執刀 中市衛生局：已檢具事證移請地檢署偵辦

台中榮總神經外科爆發醫材廠商進入手術室執刀爭議，中榮稱，醫師未依規定申請讓廠商進入手術室，但廠商沒有動刀。由於有新影片流出，院方18日召開緊急院部會議後宣布，三名涉案醫師即日起停止手術業務，其中兩名科主任醫師遭免兼主管職務，神經醫學中心主任一職由業務副院長代理。

中榮原本稱廠商沒有動刀，但由於有新影片流出，院方18日召開緊急院部會議後宣布，三名涉案醫師即日起停止手術業務。(圖/Google Maps)

中榮表示，因媒體報導2023年7月的手術新影片事證，院方審視影片後發現高度懷疑廠商執刀，因此下午召開緊急會議做出上述處置決定。院方強調，將全力配合衛生福利部、台中市衞生局及檢調調查，如有不法一定依法嚴辦，絕不寬貸，涉案廠商已被嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

廣告 廣告

三名涉案醫師都否認不法行為，台中市衛生局19日針對涉案情節進行調查，請涉案行爲人說明並配合釐清，另就疑涉密醫相關情事，已於1月7日移送司法機關偵辦 。若查證屬實涉及非醫事人員執行醫療行為，將依《醫師法》處分；另醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依《醫師法》第28條之4規定，處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

醫事管理科吳雅玲科長表示，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法 第62條 規定處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。(圖/台中市衛生局)

衛生局指出，有關醫院管理問題，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法 第62條 規定處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局嚴正強調，醫事器材廠商進入手術室僅限於儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代為執行醫療程序的行為。重申對醫療不法行為採取「零容忍」態度，必定依法嚴查、絕不寬貸，全力捍衛市民就醫安全與醫療品質。

延伸閱讀

1.25兆元軍購秘密會議結束 顧立雄：可公開部分下午送立院

首度來台！日樂團「通心粉鉛筆」4月開唱邀粉一起嗨

美軍拘捕馬杜洛 大陸曝光「斬首」演練暗示意味濃厚