台中榮總疑讓「醫材商執刀」 石崇良怒：不排除重新評鑑！

衛福部長石崇良7日針對台中榮總神經外科爆發密醫爭議表示，醫學中心出現這樣的狀況「非常不應該、太不可思議」，衛福部已發函台中市衛生局展開調查。他強調，會要求台中榮總一週內提出完整報告釐清責任，若查證屬實必定究責，倘若管理層面出現重大問題，不排除要求醫院重新接受評鑑。

針對台中榮總疑似讓醫材商執刀，石崇良批評醫學中心出現這樣的狀況「非常不應該、太不可思議」。（圖／中天新聞）

台中榮民總醫院神經外科近日遭爆料，科主任楊孟寅、科主任鄭文郁及醫師廖致翔等3名知名醫師，長期容許不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房為病患執行內視鏡手術等高難度手術，而主刀醫師僅在一旁觀看，引發嚴重醫療倫理爭議。

廣告 廣告

石崇良在立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議受訪時指出，相關行為等同「容留密醫」，依據《醫師法》規定，密醫行為必須移送刑事調查。他表示會一併調查醫院管理是否出現問題，嚴正處理此案，「怎麼可能發生這種事情，會調查清楚、釐清責任。」

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明法律責任，若無照廠商執行開刀手術涉及密醫行為，依據《醫師法》第28條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。另外根據《醫療法》第108條，醫療機構容留密醫執行醫療業務，醫院本身可處5萬以上、50萬以下罰鍰。

根據《醫療法》第108條，醫療機構容留密醫執行醫療業務，醫院本身可處5萬以上、50萬以下罰鍰。（圖／CTWANT）

劉玉菁進一步表示，依照違反規定的科別或服務項目，可處一個月以上、一年以下停業處分，最嚴重的情況將廢止開業執照。石崇良強調，必須先釐清是否確實發生此事，「勿枉勿縱」，但他認為在醫學中心發生這樣的事情是非常、非常不應該的。

針對實務上新醫療科技引入時可能有廠商協助的情況，石崇良則說明，新興科技、新技術導入確實有學習階段，可能透過模擬機、動物操作等方式進行，依照技術複雜程度會有不同做法。他表示，技術門檻較高者需要特殊訓練後才能執行，但重點在於民眾權益的保護。

台中市政府衛生局今（7）日接獲訊息後，也立即派員前往稽查，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。衛生局強調，醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許。依《醫師法》規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依《醫療法》最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

延伸閱讀

1/9回溫日夜溫差大！氣象署：1/11第2波冷氣團接力南下

影/婦人遭詐慘噴780萬 警北市鬧區破車窗逮車手

H200晶片何時售陸？黃仁勳曝需求強勁 與華府談最後細節