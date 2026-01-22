台中榮總移讓醫材商執刀 石崇良說重話：醫師不該叉腰站一旁

台中榮總爆發醫材商疑似進手術室執刀，衛福部長石崇良嚴厲批評醫師不該「兩手一攤、叉腰在旁邊看人家做」，強調將透過三大步驟導正歪風。衛福部已要求醫策會輔導介入，擬定醫院手術室標準作業流程，並透過評鑑考核進行驗證。

石崇良強調，醫材商雖然熟悉機器操作，但並非醫護人員，也缺乏基礎醫學訓練，更不瞭解病人狀態，無法處理緊急狀況。他指出，醫療技術訓練應分為兩種方式，一是運用模擬機訓練，另一種則是在經驗豐富的醫師帶領下進行實務訓練，但絕對不能由廠商業務代表來教導，這絕非常態。

石崇良表示，廠商業代進入手術室的職責應僅限於協助機器組裝，而非幫忙醫師處理病人或教導醫師如何開刀。他痛批這種做法已經違背醫療本質，讓患者淪為手術台上的白老鼠。衛福部將邀請相關專業團體開會討論，制定應有的指引，並定期委請專家委員到醫院手術室進行評鑑。

針對中榮紛爭，石崇良提出三大解決步驟。（圖／衛福部）

石崇良說明，目前各醫院對於醫療器材廠商進入手術室的規範不一，台中榮總僅需向科主任報備，台北榮總則需獲得院長許可。衛福部將統一相關流程，要求進入手術室者需接受特定訓練、遵守相關規定，並透過服裝辨識，讓病人清楚知道哪些人為執刀醫師。

針對中榮紛爭，石崇良提出三大解決步驟。首先，衛福部將組成調查小組嚴格調查，找出漏洞及可改善之處；其次，制定手術室指引，要求每家醫院落實;第三則是由醫策會積極輔導，導入醫院的標準作業流程，透過評鑑考核進行驗證。

