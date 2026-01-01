台中榮總第二醫療大樓外牆鷹架倒塌 市府勒令停工限期改善

115年桃園市八德區元旦升旗典禮於今(1)日上午8時在桃園市八德區永豐高中隆重舉行，本次活動以「旗聚八德・樂活迎新」為主題，結合莊嚴肅穆的升旗儀式與青春活力的暖場演出，邀請市民朋友齊聚八德，共同迎接嶄新的一年，為新年揭開充滿希望與朝氣的序幕。元旦升旗典禮象徵凝聚地方向心力與愛國情操，活動當天在國旗冉冉升起並齊唱國歌中，引領市民回顧過去、展望未來，傳遞對國家、城市與家園的祝福，展現八德區團結、溫暖且充滿活力的城市精神。活動暖場表演特別邀請永豐高中熱舞社與KC舞團帶來精彩演出，以動感節奏為元旦清晨注入青春能量。市議員朱珍瑤、楊朝偉、段樹文、許家睿、八德區長蔡豊展率領公所全體主管、八德區多位里長及社區發展協會理事長皆親自蒞臨參與；立法委員邱若華、市議員呂林小鳳亦派代表共襄盛舉，與現場民眾一同高唱國歌，在莊嚴而感動的氛圍中迎接新年第一天。透過「旗聚八德・樂活迎新」元旦升旗典禮，期盼於新年伊始凝聚市民向心力，讓市民在充滿希望與歡樂的氛圍中迎向115年。誠摯邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同為新的一年許下美好心願。更多新聞推薦 ● 桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶 張善政：共同為中華民國打拚

