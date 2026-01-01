台中榮總第二醫療大樓外牆鷹架倒塌 市府勒令停工限期改善
台中榮民總醫院第二醫療大樓改善工程施工架及圍籬今天（1日）突大片傾斜倒塌，緊急交通管制；中榮表示，無人受傷，將依合約追究承包單位責任，加強施工督導，也對造成民眾擔心致歉。台中市都發局指出，除當場勒令停工，並要求施工承造廠商三日內完成改善，須提送改善計畫審核通過後才能申請復工。
都發局說明，台中榮總施工架倒塌範圍，為「第二醫療大樓風除室重建、接駁車鋪面暨交通環境改善工程」。至於施工架和圍籬倒塌原因，初判為今天瞬間強風造成。
事件發生後，都發局營造施工科長曾佑文會同台中市結構工程技師公會理事長許庭偉現場勘驗，當場勒令停工，要求施工承造廠商三日內完成改善。
都發局表示，承包商吊車已到場進行倒塌範圍的施工架拆除作業，預計今天下午可完成改善。都發局要求廠商於改善期間落實各項安全措施，並持續列管後續作業。廠商須依規定提送改善計畫，經審核通過後，始得申請復工，以維護公共安全。
台中市勞工局經初步調查發現，這起事故未有勞工受傷。考量工地鄰近東大路，涉及公共安全，勞檢處已即刻要求承攬廠商啟動現場安全管制措施，並針對施工架穩定性立即加固改善。勞工局將持續追蹤廠商改善情形，確保施工及公共安全。
責任主編：于維寧
其他人也在看
何欣純元旦台中海線健行 期許「市長換欣 台中大興」
2026年新年第一天，獲民進黨提名參選下屆台中市長的立法委員何欣純，從清水出發，登上鰲峰山觀景平台，俯瞰整個海線，期許「市長換欣，台中大興」，同時和市議員楊典忠及立法委員蔡其昌清水服務處主任蔡基銘一同參加台中市清水勵學會元旦千人健行，用運動健康迎新，祝福大家新年快樂。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
影/台中榮總出事了！「鷹架圍籬大面積倒塌」民眾險遭壓
最新消息，台中榮總第二醫療大樓的婦幼醫學中心，今（1 月1日）發生一起工安意外，中心外的施工圍籬，因為強風被吹歪，鷹架、鐵皮都往下墜，差點砸到路人，民眾驚呼：「就在眼前倒下來」，目前警方已經暫時封鎖現場，施工單位正全力排除中，所幸沒有釀成傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
「旗聚八德・樂活迎新」元旦升旗 市民齊聚永豐高中迎接115年
115年桃園市八德區元旦升旗典禮於今(1)日上午8時在桃園市八德區永豐高中隆重舉行，本次活動以「旗聚八德・樂活迎新」為主題，結合莊嚴肅穆的升旗儀式與青春活力的暖場演出，邀請市民朋友齊聚八德，共同迎接嶄新的一年，為新年揭開充滿希望與朝氣的序幕。元旦升旗典禮象徵凝聚地方向心力與愛國情操，活動當天在國旗冉冉升起並齊唱國歌中，引領市民回顧過去、展望未來，傳遞對國家、城市與家園的祝福，展現八德區團結、溫暖且充滿活力的城市精神。活動暖場表演特別邀請永豐高中熱舞社與KC舞團帶來精彩演出，以動感節奏為元旦清晨注入青春能量。市議員朱珍瑤、楊朝偉、段樹文、許家睿、八德區長蔡豊展率領公所全體主管、八德區多位里長及社區發展協會理事長皆親自蒞臨參與；立法委員邱若華、市議員呂林小鳳亦派代表共襄盛舉，與現場民眾一同高唱國歌，在莊嚴而感動的氛圍中迎接新年第一天。透過「旗聚八德・樂活迎新」元旦升旗典禮，期盼於新年伊始凝聚市民向心力，讓市民在充滿希望與歡樂的氛圍中迎向115年。誠摯邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同為新的一年許下美好心願。更多新聞推薦 ● 桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶 張善政：共同為中華民國打拚台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
新北市學生科學研究獎助成果發表 展現多元研究實力
記者蔡琇惠／新北報導 為深化學生科學素養與探究能力，新北市教育局今（31）日在北新國…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
中國國民黨115年元旦升旗 鄭麗文領喊新的一年、幸福加『馬』九合一選舉勝利
【記者 沁諠／台北 報導】迎接2026的到來，中國國民黨今（1）日一早在中央黨部前舉行中華民國115年元旦升旗台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 1
千人大雨中「邊哭邊跨年」盛況曝 楊貴媚回頭看超感動：沒人離場
延續2024年「大安森林一邊哭（ 一邊看 電 影 ）一邊跨年」活動，集結3000觀眾到場同歡，今（2026）導演蔡明亮導演、李康生、楊貴媚再次聚首，並把大安森林公園的放映銀幕加大豪華升級，帶來今年9月甫在威尼斯影展完成世界首映、掀起話題的《愛情萬歲》4K數位修復版，邀請大家參與電影角色的情緒共振，邊哭邊跨年、邊見證歷史性的亞洲首映。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北市男跨年夜酒醉脫序辱打警 逮捕送辦
（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市19歲葉姓男子昨晚跨年夜在酒吧喝酒失態鬧事，警方獲報到場處理，葉男竟咆哮辱警，不僅出腳踹員警還打巴掌，遭支援警力壓制、逮捕，全案依妨害公務罪移送台北地檢署偵辦。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
強烈冷氣團來襲！低溫恐跌破7度 下週再迎「寒流級」冷空氣
氣象署昨天（12月31日）晚間發布「豪雨特報」，因東北季風影響，12日31日晚間至元旦，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
彰化人注意！2026新年新制「這些補助」今天起就能用
新年新希望！彰化縣政府今天整理出中央與地方各自推出的2026年新年新制懶人包，從生育補助、孕產照護、長者健康到身障友善措施一次到位，不少政策今天起就能用，縣府也提醒民眾把握自身權益，該申請的別錯過。在生育政策上，縣府持續加碼。從今天出生的元旦寶寶，生育補助第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上直接給自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
曝「被徵召那天還是無黨籍」...林國漳披綠營戰袍選宜蘭縣長自信「很多藍白朋友支持」：要找回創黨精神、讓小農小工更好
林國璋並說，他雖然是政治素人，但行政上可以成為專才，他有法律背景，也有關懷社會的公益經驗，如果當選縣長一定會好好照顧基層...放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 1
一文帶你環遊世界瘋跨年》從紐西蘭一路嗨到紐約 絢爛煙火秀迎接2026
2025年最後一天，全球各大城市照慣例都舉行盛大跨年儀式，利用演唱會、煙火秀和燈光秀，迎接新的一年到來。由於地理位置的關係，紐西蘭北島大城奧克蘭（Auckland），將是全世界第一個迎接2026年的大都會。而在他們之前，南太平洋島國吉里巴斯則是率先一步跨入2026年。慶祝儀式一路從大洋洲向上走入東亞，台灣、香港、泰國、新加坡、日本、南北韓、中國依序進入新的一......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
學生寒假打工瘋賣手搖飲？人力專家：高強度壓力測試
今年寒假總計長達65天，許多學生已經開始規劃寒假打工，希望藉由兩個多月的假期，將時間價值最大化，替自己多賺點實質收入，使得學生在選擇工作時，更傾向「容易上手、不需太長培訓時間、排班彈性」的工作，而街頭隨處可見的手搖飲店，正是最符合學生短期需求的選項。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
2026元旦濕冷！ 強烈大陸冷氣團南下「越晚越冷」
台北市 / 綜合報導 今（1）日，元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨發生的機率，竹苗、中部山區及恆春半島有零星飄雨的機會，其他地區為多雲到晴的天氣。離島天氣：澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。由於東北風較強，台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約2至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
黃豪平踩恨天高迎戰臺北跨年 吳姍儒露溝祝福：圓圓滿滿
四人也透露今晚共準備兩套造型，設計中暗藏「復古接軌未來」的巧思。其中黃豪平更踩上10公分高的「恨天高」迎戰，笑喊氣勢絕對不能輸，吳姍儒則小露深V，祝福大家「圓圓滿滿」；圓圓則透露，開場將與夏和熙帶來共舞演出，為此練舞到受傷，「我要頂著我的老腰跳舞，我兩天前脊...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 73
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 11
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7