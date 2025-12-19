台中榮總精進研發創新 榮獲１５項國家新創獎

中榮於國家新創獎共獲得15獎項肯定，獲獎團隊在副院長李政鴻（前排右4）帶領下北上領獎。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

國家新創獎為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，第22屆國家新創獎日前頒獎，台中榮總共獲得15獎項，包括7項「臨床新創獎」、3項「學研新創獎」及5項「新創精進獎」，再創台中榮總歷年以來的最佳成績，充分展現臨床經驗與學術研究結合之實力。

臨床新創獎包括耳鼻喉頭頸部醫師王仲祺團隊首創使用不需氣切，即可治療頭頸癌中預後最差的下咽癌，其參賽主題「經口達文西手術治療咽喉癌」，相較常規治療下的5年存活率約20至60%，台中榮總存活率達77%。骨科部骨折創傷科科主任王舜平團隊研發的「新型Jones骨折鎖定骨板」專為國人足部第五蹠骨特徵設計，可大幅提升骨板服貼度與穩定性，增加手術便利性。

在智慧醫療應用上，急診部主任詹毓哲團隊研發的「整合影像串流於急診胸痛病人表情辨識」，利用AI深度學習技術，建立病人胸痛表情辨識系統，透過病人表情分析，可初步判斷胸痛症狀，優化急診檢傷流程，並縮減患者等候及問診時間。胸腔部醫檢師吳明峰團隊開發的「智慧型導引檢查訓練之手持式肺功能儀」，可透過導引結合即時回饋機制，有效提高操作準確度。

學研新創獎方面，醫學研究部副研究員李美芳團隊研發的「雙效減敏乳酸球菌：一次搞定塵蟎蟑螂過敏」首創雙效減敏乳酸菌保健產品，能同時針對塵蟎與蟑螂過敏症進行減敏。骨科部主任陳昆輝團隊開發「基於深度學習的自動化膝關節間隙量測系統」，透過量測的標準化，強化退化性膝關節炎的早期偵測。此外，耳鼻喉頭頸部王仲祺醫師與中山醫學大學廖家秀副教授團隊研發的「愛語音智慧聲帶判讀系統」可透過AI量化聲帶麻痺嚴重度，協助診斷治療與聲音健康管理。

護理創新領域也展現貼心設計，燒傷加護病房護理師林鈺雯團隊研發的「傷口換藥新利器：魔術網衣輕鬆穿」創新採側開自黏設計的魔術網衣，有效減輕病人疼痛。35病房護理師曾芷祺團隊研發的「護你手、暖手拍：血氧監測輔助與靜脈針觀測約束手套」結合透明視窗、保暖與固定功能，提升臨床操作效率。95病房護理師黃乙蕎團隊研發的「放開心！安心剝！安瓿剝集盒」利用槓桿原理斷開安瓿，降低護理人員割傷與染污風險。

台中榮總院長傅雲慶表示，院方積極鼓勵同仁將臨床經驗結合產業，此次獲獎項目涵蓋人工智慧、疾病治療、病人照護及醫材改良等領域，也代表中榮多元卓越的創新發展，未來也將持續精進研發，並將研發所得的產品應用在臨床上，提供病人更好的醫療照護。