台中榮總與苗栗榮服處到宅關懷榮民眷

▲個管師(左一)與柯長榮副處長(右一)進行衛教並教導獨居長輩復健。

落實「榮民照護數位轉型」精神，國軍退除役官兵輔導委員會推出「安心御老平台APP」，結合社工、醫療人員、志工、村里長等服務團隊，透過APP以個案管理方式掌握榮民眷健康、就診及用藥情形。苗栗縣榮民服務處副處長柯長榮昨六日與台中榮民總醫院高齡醫學中心個案管理師張惠閔，共同前往苗栗縣後龍、造橋地區，結合專業醫護衛教與科技智慧管理APP，全方位守護關懷榮民眷。

柯長榮副處長表示，「安心御老平台APP」將具風險長輩納入個案管理系統，透過該APP，服務人員能詳細記錄長輩的健康數據、用藥記錄與訪視情形，實現「數據化管理、精準化服務」，確保長輩在後續的追蹤過程中，能獲得最及時且一致的關懷照護。

訪視時，台中榮總張個案管理師展現醫療專業，細心檢視長輩們的健康及用藥情形，耐心教導正確用藥知識，避免長輩因重複用藥或藥物相互作用產生風險，溪洲里里長黃淑麗今日也到訪關心長輩起居。此外，柯副處長也與長輩施作簡單的復健體操，鼓勵長者們每日「動一動」，維持肌力與身體機能。

柯長榮副處長表示，退輔會推動醫療長照整合及智慧照護，提供榮民眷優質全人照護，並以健康促進、醫照整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展等八大指標，全方位守護長輩的健康與安全。