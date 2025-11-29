台中榮總苗栗縣西湖鄉義診 照顧長輩健康

台中榮總昨日前往苗栗縣西湖鄉義診，由院長傅雲慶領軍，出動台中榮總醫護藥及遠距醫療團隊，照顧西湖鄉長輩健康。（記者陳金龍翻攝）

台中榮總29日攜手苗栗縣衛生局於西湖鄉立體育館辦理「愛在客庄」義診，由院長傅雲慶領軍醫護藥及遠距醫療團隊，動員約80人在異地迅速從零開始完成臨時醫療站的建置，提供8專科、4檢查的專業醫療服務，顯現台中榮總在面對任何狀況下，可應變不同地域搭建醫療院所，維持運作、即時反應且持續提供醫療服務之能力。

西湖鄉人口近3成為高齡住民，居民多務農維生，長期勞動造成骨骼、皮膚與眼科疾病，加上三高與甲狀腺等慢性病普遍，鄉內僅1家家醫科診所及2家牙科診所，面對專科治療需轉往隔壁苗栗市或通霄鎮、苑裡鎮的綜合醫院。台中榮總多次與苗栗縣衛生局研商後，決定將醫學中心級專業服務「搬進社區」，將安心與關懷帶到社區第一線，為當地居民的健康嚴格把關。

義診自上午8時30分至下午2時30分，醫療服務包括心臟內科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、胃腸肝膽科及皮膚科，並提供心電圖、甲狀腺、腹部及心臟超音波檢查。更配備中華電信行動基地台啟動5G遠距醫療會診，將現場影像即時傳回台中榮總遠距醫療中心，由專科醫師跨區會診，提供全方位的診療服務，讓居民在社區中即享有醫學中心的就醫品質。

台中榮總院長傅雲慶一早處理院務結束後也立即至義診現場，並親自為居民看診。他指出，台中榮總將最優質、最先進的醫療服務帶入社區，是院方應盡的社會責任。中榮辦理義診服務多年，下鄉提供的診療、檢查、藥品和數位技術、設備配置都是醫學中心等級，由4位資深主任級醫師帶領中興大學學士後醫學系10位學生隨隊前往觀摩。

副院長周元華說，義診除了為偏鄉帶來醫療服務，此次義診更是野戰醫院的規模等級，響應政府對社會、醫療韌性的期待，中榮在很短時間在西湖建立醫療站，強化醫院的動員，也彰顯台中榮總建立野戰醫院的動員能力。

國立中興大學醫學院副院長及台中榮總教學部主任黃金隆指出，興大醫學院的設立即是為了提供偏鄉、離島醫療更完整的人力和資源，透過義診可以讓學生先了解未來服務之醫療場域樣態，也熟悉醫療設備操作和民眾溝通，未來成為醫師進入偏鄉無縫接軌。