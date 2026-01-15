台中榮總認廠商進手術室「無執刀」 衛福部：最高罰50萬

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

台中榮民總醫院日前遭爆有3名醫師讓「無照醫療廠商」進入手術房內手術執刀，且時間至少已長達3年以上。對此，台中榮總表示，已成立專案小組調查，衛福部則要求台中榮總一週內提出報告，今(15)日為最後期限。衛福部醫事司長劉越萍今日透露，院方初步口頭報告，確認有一位醫師違規，手術時「未報備」就讓廠商進入手術室，但「沒有進行醫療行為」，詳細情況仍待完整報告確認。

廣告 廣告

媒體《CTWANT》日前爆料，台中榮總有3名任職於神經外科內的醫師，竟趁病人麻醉時，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內手術執刀，醫師本人則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，且時間至少已長達3年以上。對此，台中榮總已成立專案小組釐清真相，衛福部則行文台中榮總要求一週內提出初步報告。

衛福部醫事司長劉越萍透露，院方承諾今日下班前會送交調查報告，不過院長已先口頭說明初步調查結果，確認有一名醫師在12月的手術有讓廠商進入手術室，沒有依照中榮規範進行登記報備，不過廠商並沒有進行醫療行為。

劉越萍表示，若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫問題，但仍涉及違反《醫療法》第62條醫療機構管理不善可以開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。另外，劉越萍也指出，衛福部針對「手術室指引」，目前正積極安排專家會議，預計在6個月內制定完成，希望透過制度化與更聰明的管理方式，避免類似爭議再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

爆3醫師放任「無照醫材廠商」執刀手術 台中榮總發聲：釐清真相依法辦理

台中榮總爆「無照醫療商」手術執刀 遭控網紅醫嘆「醫院內鬥真可怕」

幫醫師代刀？中榮讓「無照廠商」手術 投訴人：至少3年

