台中榮總違規放廠商進手術室 衛福部將制定相關指引

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台中榮總被指放任無照醫材廠商執刀，今天是繳交報告期限。衛福部表示，初步瞭解有醫師讓廠商進手術室卻未報備，最高可罰50萬元，另外將在半年內制定非醫事人員進手術室指引。

台中榮民總醫院遭指出，有多名醫師放任無照醫療器材廠商進入手術室執行手術。台中市衛生局派員前往稽查並彙整相關情資，移請台中地檢署偵辦，檢方在8日依醫師法分「他」字案交由檢察官調查釐清。

此外，衛生福利部要求中榮一週內提出報告，期限至1月15日。

衛福部醫事司長劉越萍今天下午出席春節醫療量能整備記者會，並在會後接受媒體聯訪。她說，院方表示會在下班前踩線把報告送達，目前院長口頭報告初步內容，坦承其中有一名醫師違規，放廠商進手術室，卻未完成相關登記報備，但院方仍強調沒有由廠商操刀的情形。

劉越萍指出，若院方所述屬實，雖不涉及「醫師法」的密醫行為，但仍涉及違反「醫療法」中有關醫院管理的問題，可開罰新台幣5萬以上、50萬以下罰鍰，並可連續處罰。待院方報告送達後，就會審視內容、邀集專家前往實地輔導訪查。

衛福部也將擬定手術室的相關指引。劉越萍表示，指引預計在6個月內制定完成，卡在農曆春節及寒假，邀集專家不易，且如何管理也要討論。舉例而言，有醫院建議透過顏色進行管理，例如用手術服顏色區分；指引中希望能提供醫院用更聰明的方法自我管理。（編輯：張雅淨）1150115