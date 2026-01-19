台中榮總疑讓無照廠商執刀畫面流出 石崇良：盡快組成專案小組調查

台中榮總遭爆有醫師違規讓醫材廠商進入手術室執刀，日前媒體報導疑似廠商執刀影片畫面。衛生福利部長石崇良今天受訪表示，他一再強調必須嚴查嚴辦，由於影片畫面疑似廠商直接執行手術，嚴重違反醫療法規，已請衛生局將本案移送檢調；至於內部調查，會由外部委員盡快組成專案小組重新檢視。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天併案審查行政院、朝野立委所提衛生福利部組織法第2條、第5條及第8條條文修正草案等，石崇良等人列席說明。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，目前台中地檢署偵辦中。中榮15日送交報告給衛生福利部，坦承共有三名醫師讓廠商進入手術室卻未報備，但強調沒有執行醫療行為。不過，又有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。

石崇良會前接受媒體聯訪表示，由於上周有影片畫面流出，疑似廠商直接執行手術，這已嚴重違反醫療法規，因此請衛生局將全案移送檢調，依醫師法違反密醫罪辦理；至於內部調查，會組成專案小組重新檢視。

媒體詢問，專案小組何時會成立、調查方向為何。石崇良指出，根據中榮送交的報告，指稱廠商未涉入醫療行為，但最新流出的影片顯然與報告結果有出入，因此需要另外成立專案小組調查，也會盡快成立，小組成員為外部委員，包括地方衛生主管機關及專家學者等。

媒體追問，是否會一併檢視其他醫院的狀況。石崇良回應，先弄清楚這個案子，他也一再強調必須嚴查嚴辦。

至於衛福部後續是否會設立手術室指引，石崇良表示「會，這是配套」，由衛福部醫事司召集相關專家，包括專業學會、醫管專家等共同討論，如何因應實務需求，也要確保病人安全。

媒體追問指引何時上路，石崇良回應，大概三個月到半年時間擬定，最慢在7月前上路。