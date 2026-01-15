台中榮總遭爆放任廠商無照執刀 衛福部半年內制定手術室相關指引

台中榮總爆出醫師放任無照醫材廠商執刀，衛福部要求院方一周內提出報告，期限至今天（15日）。衛福部表示，院方將在下班前踩線送交報告，目前初步瞭解有醫師讓廠商進入手術室卻未報備，但院方強調沒有讓廠商執刀，若屬實，最高可罰50萬元。衛福部將在半年內制定非醫事人員進手術室指引，協助醫院自我管理。

台中榮總被爆放任無照醫材廠商執刀，引發各界議論，衛福部醫事司長劉越萍（左）15日下午出席115年春節醫療量能整備記者會，會後受訪指出，院方表示會在下班前踩線送交報告。（中央社）

台中榮民總醫院遭爆，有多名醫師放任無醫師資格的醫療器材廠商進入手術室執行手術，時間至少長達3年以上。台中市衛生局派員前往稽查，彙整相關情資，移請台中地檢署偵辦，檢方8日依《醫師法》分「他」字案交由檢察官調查釐清。

廣告 廣告

衛福部醫事司長劉越萍今天下午出席春節醫療量能整備記者會，會後接受媒體聯訪時表示，院方表示會在下班前踩線送交報告，目前院長口頭報告初步內容，坦承其中有一名醫師違規，放任無照廠商進入手術室，卻未完成相關登記報備，但院方強調，並未出現由廠商操刀的情形。

劉越萍說，若院方所述屬實，雖不涉及《醫師法》的密醫行為，但仍涉及違反《醫療法》有關醫院管理的問題，可開罰新台幣5萬以上、50萬以下罰鍰，並可連續處罰。待院方送交報告後，會審視內容、邀集專家前往實地輔導訪查。

衛福部也將擬定手術室相關指引，劉越萍表示，預計在六個月內制定完成，由於農曆春節及寒假邀集專家不易，且還須討論如何管理，例如有醫院建議用手術服顏色區分等作法，希望能在指引中提供醫院更聰明的自我管理方式。