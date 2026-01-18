台中榮總遭爆放任無照廠商執刀 院方：3醫師停止手術業務

台中榮民總醫院三名醫師疑似違規讓醫材廠商進入手術室執刀，媒體日前報導一段疑似廠商執行手術的影片畫面，台中榮總今天宣布，院方會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調調查，如有不法一定嚴辦，調查期間三名涉案醫師均停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管職。

台中榮民總醫院醫師疑違規讓廠商執刀，台中榮總18日宣布，全力配合調查，如有不法一定嚴辦，調查期間三名涉案醫師均停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管職。（示意圖／Getty Images）

台中榮總遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，全案由台中地檢署偵辦中。中榮15日送交報告給衛生福利部，坦承共有三名醫師讓廠商進入手術室未報備，但強調沒有執行醫療行為。不過，又有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。

為釐清真相，衛福部長石崇良昨天表示，已責成醫事司重新查明事實。他強調，衛福部將會同地方衛生局成立專案小組，到醫院進行實地調查，若中榮提送的調查報告有所缺漏，「衛福部不排除重啟外部調查。」

針對媒體16日報導2023年7月手術新影片事證，中榮今天下午召開緊急院部會議，並做出決議。中榮說明，因影片高度懷疑出現廠商執刀情形，院方會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

中榮表示，調查期間三名涉案醫師停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。此外，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。